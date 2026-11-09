若手の3年以内の離職率は3割超。本音の離職理由に向き合うエンゲージメント戦略とは

レポート

転職者数が増加の一途をたどる中、人材を自社に引き留める難易度はますます高まっている。特に、時間とコストをかけて採用・育成した新卒や若手社員が、3年以内に3割以上も離職するという現実は、多くの人事担当者にとって頭の痛い問題ではないだろうか。

従業員の離職という問題の根深さは、離職者が語る理由が必ずしも本心ではない点にある。表向きには「仕事の領域を広げたい」「専門スキルや知識を発揮したい」といったポジティブな建前が語られる一方で、その裏には「職場の人間関係」「評価への不満」「上司との不和」のような、組織風土やマネジメントに起因するネガティブな本音が隠されていることが多い。

この本音の部分にアプローチできなければ、根本的な離職率の改善は望めないだろう。その鍵となるのが「従業員エンゲージメント」と「上司のマネジメント」という2つの要素である。

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本音にアプローチするための2つの鍵

従業員エンゲージメントとは、企業と従業員の「相思相愛度合い」を示す指標であり、これが高いほど離職率が低下する傾向がデータで示されている。理念や事業の魅力といった「目標・活動」の側面と、人間関係や待遇といった「組織・待遇」の側面から成り立っており、自社の強み・弱みがどこにあるのかを客観的に把握することが重要だ。

また、従業員エンゲージメントに大きく影響するのが、直属の上司によるマネジメントである。特に、経営と現場をつなぐ「階層間の意思疎通」は、多くの組織で課題となっており、ここの改善が急務といえる。

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リンク先のコンテンツでは、12,650社の調査データを基に、離職の要因となる従業員エンゲージメントと上司のマネジメントを改善するための手法を解説している。自社のエンゲージメントの現状を分析する際の4つの観点や、メンバーとの意思疎通を図る際の質問項目も確認できるので、ぜひ役立ててほしい。

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