レポート

証券会社の32%でAI投資による利益が「わずか」にとどまる。成果を挙げるAIリーダー企業に共通する要素とは?

顧客対応からコンプライアンスまで、証券会社のAI活用は着実に広がっている。しかし期待したほどの投資対効果（ROI）が得られず、組織的な課題に直面するケースも珍しくない。成果を挙げる企業と伸び悩む企業を分ける要因は何だろうか。

証券会社500社のシニアエグゼクティブを対象としたグローバル調査によると、証券会社のAI活用は、顧客分析（59%）や会話サポート（58%）といったフロントオフィスから、規制や税務のモニタリング（57%）のようなミドルオフィス、コード作成（46%）などのバックオフィスまで、あらゆる領域に広がっている。

いまや経営層の73%が、AIは自社ビジネスの未来に不可欠と考えているが、実のところその成果は十分といえないのが実情だ。AIへの投資利益率が「わずか」と捉える証券会社は32%に上るほか、利益なしが2%、マイナスが10%となる。また、AI投資の平均回収期間は22カ月であり、高いROIを達成するには3年以上かかる可能性がある。

ServiceNow Japan 提供資料

証券会社によるAI活用最前線

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

AIリーダーの37%がAIから大幅な利益を得る

AI導入の成功を阻む要因としては、保守的で動きの遅い文化（55%）、一貫性のないデータ品質とアクセス（51%）などが挙げられており、技術そのものよりも組織やデータの方に課題があるようだ。

一方で、こうした課題を克服し、他社を上回る成果を挙げる「AIリーダー」と呼ばれる証券会社の存在が明らかになっている。AIリーダーの37%がAIから大幅な利益を得ており、平均利益率は4.7%と、他企業の3.1%を上回る。エージェント型AIの利用も、今後3年以内に13%から30%へと拡大する見通しだ。

* * *

リンク先のコンテンツでは、証券会社500社への調査結果を基に、AI活用で高いROIを達成した「AIリーダー」が実践する5つのベストプラクティスを導いている。部門別のAI活用状況や、エージェント型AIの展望も確認できるので、組織的な課題を解消するヒントになるはずだ。

資料のご案内 ServiceNow Japan 提供資料

証券会社によるAI活用最前線

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：ServiceNow Japan