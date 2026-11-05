レポート

銀行のAI成熟度が10ポイントも低下する中、なぜ先駆者は10.9%という優れた粗利益率を実現できたのか

AI活用が銀行業界の利益向上に貢献している一方、世界16カ国の4,473組織を対象とした調査によれば、平均AI成熟度スコア（自己申告）が前年と比べて10ポイントも低下していた。87%の銀行がAI投資の拡大を計画している状況で、なぜAI成熟度は下がったのか。

AIの活用は、もはや銀行業界における競争優位性を左右する決定的な要素となる。実際、フロントオフィスでは顧客分析やパーソナライズ化、ミドルオフィスではセキュリティ対策やリスク管理、バックオフィスではオペレーションやIT管理などのユースケースが生まれつつある。

にもかかわらず銀行業界のAI成熟度が45から35へと10ポイント低下した背景として、エージェント型AIの登場をはじめとするテクノロジー進化の速さに、多くの銀行の組織体制や人材およびデータ基盤の整備が追いついていない現実がある。

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銀行業界のAI成熟度レポート

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先駆者の41%がエージェント型AIを活用

一方、このような状況下でもAIの活用によって高い成果を挙げ続ける「先駆者」と呼ばれる銀行が存在する。AI先駆者は粗利益の増加率が10.9%と、他行の7.8%より優れているほか、部門横断でデータやワークフローを統合するプラットフォームのアプローチを採用する割合が63%と高く（他行は43%）、データガバナンスを明確化した割合も73%に上る（他行は41%）。

また、エージェント型AIの活用が41%に達しており、他社の18%を大きく上回っているのも特長だ。実際、世界最大級の総合金融グループであるHSBCは、AIエージェントの導入によって不正アラートの誤検知を60%削減した上、年間で数百万ドルも節約できているという。

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リンク先のコンテンツでは、銀行業界を対象とした大規模調査の結果を踏まえながら、AI活用の先駆者が実践する5つの柱ごとの取り組み、今すぐ着手すべき推奨アクションを解説している。自社の立ち位置を明らかにするためにも、ぜひ閲覧してほしい。

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