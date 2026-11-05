レポート

一部の先進的な銀行は1.5倍の速さで価値を実現。AIに多額の投資を行うペースセッターの動向に注目

多くの銀行がデジタル変革に投資を重ねているが、期待した成果が得られている組織はどれほどあるだろうか。一方で、一部の先進的な銀行は他行の1.5倍の速さで新たな価値を実現しているという。世界12カ国の銀行経営幹部1,125人を対象にした大規模調査で明らかになったこととは。

銀行業界は急速な技術革新、規制の強化、異業種の参入といった要因によって、事業の前提が変わりつつある。実際、銀行経営幹部の71%が「顧客は銀行に対してオンライン小売業者やビッグテックと同水準のデジタル体験を期待している」と答え、52%が「異業種の新規参入者との競争で戦略の大幅な調整が必要になる」などと、昨今の変化を捉えている。

一方、変革の取り組みが顧客の期待の変化に対応できていると回答した銀行は、わずか30%にとどまる。コスト削減、収益性の向上、サイロ化の減少といった当初の狙いも十分に達成されたとは言い難い。

ServiceNow Japan 提供資料

AIを活用した銀行業界におけるビジネス変革の現状

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

ペースセッターに共通するアプローチとは

そこで注目したいのが「ペースセッター」と呼ばれる、一部の先進的な銀行の動向だ。ペースセッターは他行の1.5倍の速さで価値を実現し、成果を挙げている。生成AIへ多額の投資を行っている割合も61%に達し、他行の41%に差を付けている。さらに84%がガバナンスとコンプライアンスのデジタル化を中間段階または先進段階まで進めており、他行の37%との差は大きい。

ペースセッターに共通するのが、人、データ、プロセスのサイロ化を解消する「エンドツーエンドの統合プラットフォーム」の活用だ。この基盤上でAIを活用し、不正検知、顧客オンボーディング、リスク管理といった実用的なユースケースに適用させている。

* * *

リンク先のコンテンツは、7つの変革分野で銀行を評価した調査結果や、ペースセッターから学べる6つの要点を、各国の経営幹部の声とともに解説している。新たなテクノロジーが銀行の業務を刷新すると同時に、サイバーリスク、オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスクの高まりを招きかねない中で、自社のビジネス変革を加速させるための戦略を描くヒントになるはずだ。

資料のご案内 ServiceNow Japan 提供資料

AIを活用した銀行業界におけるビジネス変革の現状

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：ServiceNow Japan