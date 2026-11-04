ソリューション

組織に潜む「野良NHI」が新たな脅威に。強力な権限を持った非人間アイデンティティをどう管理すべきか

AIエージェントなどの普及によって、人の手を介さないプロセスが当たり前のものになってきた。それに伴い、サービスアカウントやAPIキー、ボットといった「非人間アイデンティティ」（NHI）が、組織内で爆発的に増加している。しかし従来のIAM（IDアクセス管理）で、これらを管理するのは困難だ。

NHIとは、人の操作を介さずリソースにアクセスするサービスアカウントや自動化エージェント、そしてそれらがアクセスの際に使うAPIキーやトークン、シークレットといった認証情報の総称となる。これらの中には、人間以上の強力な権限を持つものも少なくない。

もしこの認証情報が漏えいすれば、攻撃者に深刻な侵入経路を提供することになり、重要なシステムやデータに影響が及ぶ恐れがある。また、管理責任者が不明確なまま放置された「野良NHI」の存在も組織にとって見えないリスクとなる。

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Veza NHI Security 企業・組織全体で、サービスアカウント・APIキー・トークン・ボット・シークレットを安全に運用

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実効権限の把握から始めるNHIセキュリティ

こうした課題を解消する上で大切なのは、それぞれのNHIが実際に持っている権限や管理責任者を把握し、本番環境への影響を踏まえながら適正化することだ。

ディレクトリ、クラウド、SaaS、データベースにまたがるアイデンティティ、ロール、ポリシーの関係性を統合的に分析し、実効権限を可視化することで、過剰な権限や危険な権限の組み合わせを特定できるようになる。また、権限を変更する際は本番環境への影響を事前にシミュレーションしたり、管理責任者による承認と監査証跡を確保しながら最小権限化を進めたりして、権限の逸脱（ドリフト）を継続的に監視・運用することが重要だ。

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本コンテンツでは、NHIの管理において、従来の人を中心に設計されたIAMが不十分なことを指摘した上で、NHIセキュリティを実現するための要素を機能マップへと体系的に落とし込んでいる。さらに、継続的な監視へと進める段階的なアプローチも提示しているので、ぜひ参照してほしい。

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