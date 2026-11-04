レポート

リスクの重心は外部要因から組織内部へ。なぜ多くの経営層が自社の防御力に自信を持てないのか

生成AIやエージェント型AIの広まりは企業の業務効率化を後押しする一方、サイバー攻撃の高度化による新たなリスクも生み出している。そうした中で実施された世界規模の調査では、リスクが拡大しているにもかかわらず、組織の備えに課題が残る実態が浮かび上がった。

テクノロジーの急速な進化と相互接続性の拡大は、リスク環境を大きく変容させている。世界のリスクおよびセキュリティリーダー1,000人を対象とした調査によると、今後12カ月も引き続きテクノロジーやサイバー関連のリスクは、重要な課題であり続けることが見込まれているという。

注目すべきは、リスクの重心が外部要因から、スキル不足、分断されたガバナンス、シャドーAIといった組織内部の脆弱性へと移りつつある点だ。攻撃者はAIを悪用することでフィッシングやディープフェイクによる詐欺を巧妙化し、クラウド設定の不備やソフトウェアの脆弱性を正確に狙ってくる。

ServiceNow Japan 提供資料

2026 リスクとセキュリティの展望

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

過去12カ月間でリスク対策を強化できた組織は52%

深刻化する脅威に対し、組織の備えは十分とはいえない。過去12カ月間でリスク対策を強化できた組織は52%にとどまり、多くの経営層が自社の防御力に自信を持てていないようだ。6割以上の組織がAI主導型の脅威検出やアイデンティティ管理への投資増加を10%未満と見積もっており、攻撃者が今まさに狙っている領域との間にギャップが生じている。

加えて、リスク管理テクノロジーの購買においてはCTOやCEO、CIOによる意思決定の影響力が7割を超える一方、CISOは58%にとどまっていた。セキュリティ部門の知見は、果たして投資判断に十分反映されているだろうか。やや心許ない結果に映る。

* * *

リンク先のコンテンツでは、グローバル調査から明らかになった、業界別・地域別のリスク準備状況の比較や、AIを活用してリスクを軽減する5つのアプローチを紹介している。自社の立ち位置を点検し、次の投資判断に生かす指標として、今すぐ参照してほしい。

資料のご案内 ServiceNow Japan 提供資料

2026 リスクとセキュリティの展望

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：ServiceNow Japan