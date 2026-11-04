レポート

大手銀行で優先度の高いインシデントが93%削減された事例も。AIで実現するプロアクティブなIT運用への転換

IT部門が閲覧しているダッシュボードでは「すべて問題なし」と表示されていても、現場のユーザーはシステムの不具合で待たされ続けている……。このような、ITサービスとIT運用の分断が生み出す事後対応型のサイクルは、もはや経営レベルの課題といえるのではないか。

サーバーやストレージ、ネットワーク機器といった機械的な要因によるインシデントは全体の約60%を占め、人為的な要因によるインシデントは約40%を占めるという。しかし両者はサービスデスクと運用チームで別々のデータを用いて対応されがちだ。

そのようなサイロ化された環境では、チケットと運用側のアラートが突き合わされないことから、原因の特定が遅れ、手作業での解決に何時間もかかってしまう。IT部門は障害の防止ではなく追跡に時間を費やすことになり、ユーザーからの信頼も損なわれていく。

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過去のデータから学習して問題の発生を予測

そこで注目したいのが、ITサービス管理（ITSM）とIT運用管理（ITOM）をAIプラットフォームに統合し、共通のデータモデルと過去の履歴を共有するアプローチだ。AIエージェントは、膨大なアラートからノイズを除去して重要なインシデントを特定し、過去のデータから学習して問題の発生を予測する。さらに、定型的な要求の解決や自己修復を自律的に実行することで、ITチームを反復作業から解放してくれる。

これにより、ヨーロッパの大手銀行では優先度の高いインシデントを93%も削減し、サービス復旧時間を6分の1に短縮した。別の取り組みでは、相関分析と重複排除によってインシデントノイズを98%削減し、従業員が不満を感じる時間を年間2万5,000時間以上減らしたという報告もある。

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リンク先のコンテンツでは、AIを活用してIT運用を事後対応型からプロアクティブな体制へと変革するためのステップを解説している。医療機関における作業負荷30%軽減、プロフェッショナルサービス企業における平均解決時間（MTTR）67%短縮といった成果も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

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