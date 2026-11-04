レポート

4つの障壁がAIによる自律型ITの実現を阻む。データ品質や統制への不安を解消する段階的な道筋とは

生成AIの普及を背景に、ITの運用や管理を自律化する動きが加速している中、データの品質や統制への不安から、一歩を踏み出せない企業が見受けられる。しかし、その描いている懸念は本当に障壁なのだろうか。

人手を介さずに問題を解決するサービスデスクや、障害の発生前に自己修復するインフラは、既に具体的な構想として語られるようになった。しかし構想を理解することと、自社で実現することの間には依然として大きな隔たりがある。

実現における懸念は、データの準備はできているのか、現場は受け入れられるのか、自律的なシステムを信頼してよいのか、そもそも実装する時間があるのか、という4点に集約される。長年にわたって断片化した構成管理データベース（CMDB）やスプレッドシートでの資産管理に対応してきた組織ほど、そのような基盤上でAIエージェントに判断を委ねることに、ためらいを覚えるはずだ。

ServiceNow Japan 提供資料

自律型ITの障壁を取り除く 従業員、データ、ガバナンスを統合し、IT全体でAIを活用

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

完璧を待たずに始めた企業は何が得られたのか

とはいえ、これらの障壁が実はそれほど大きくないという見方もある。重要なのは、AIが人間に取って代わることではなく、パスワードリセットや日常的なトリアージといった反復作業をAIに任せ、担当者が原因の分析や判断を要する業務に集中できる環境を整えることだ。

まずは人間が確認して承認するワークフローから始め、信頼が積み上がるにつれて、AIによる自律の範囲を広げていくという段階的な進め方が、現実的な解となる。

実際、世界的なクルーズ会社であるノルウェージャン・クルーズラインは、新入社員のオンボーディング時間を85%短縮したという。また、医薬品企業のアストラゼネカが時間のかかるタスクを年間3万時間以上削減し、世界最大級の酪農共同組合のフォンテラが優先度の高いインシデントのMTTRを92%改善したなどの成功事例も報告されている。

* * *

リンク先のコンテンツでは、AIによる自律型ITの実現を阻む4つの障壁を取り上げ、各障壁の準備状況を自己診断できるチェックリストと、4社の成果を数値で紹介している。自社のIT環境はAI活用に向けてどこまで準備できているのかを知り、自律型ITへの第一歩を描くためにも、ぜひ閲覧してほしい。

資料のご案内 ServiceNow Japan 提供資料

自律型ITの障壁を取り除く 従業員、データ、ガバナンスを統合し、IT全体でAIを活用

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：ServiceNow Japan