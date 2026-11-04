90%のCIOがクラウド移行の中断・失敗を経験。ROIを可視化するKPIの設計法

ソリューション

ある調査によると、90%のCIOがクラウド移行プロジェクトの中断や失敗を経験しているという。その背景には、不十分な計画や非現実的な目標、長すぎる移行期間など、行き当たりばったりでプロジェクトを進めていたことがある。クラウド移行を成功に導き、その価値を最大限引き出すには、移行からその後の運用に至るすべてのプロセスを可視化し、効果を測定可能にする必要がある。

デジタル化に伴い、あらゆる業態の組織がクラウド移行を進めることになった。一時はクラウド市場の勢いは頭打ちになるとの観測もあったが、調査でも20%超の成長率が予測されており、クラウドはもはや「なぜ移行するのか」ではなく、「いつ、どのように移行するのか」という存在となっている。

クラウド移行により、パフォーマンス、耐障害性、安全性に優れるアプリケーションの迅速な構築が可能になり、自動化が進み、ITインフラの総所有コスト（TCO）が低減されることが期待できる。また、AIに代表される最新テクノロジーへのいち早い対応やビジネスのグローバル展開といったメリットもある。

Datadog Japan 提供資料

DDoS対策からLLMコスト管理まで一元的に可視化

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

しかしある調査によると、90%ものCIOがクラウド移行プロジェクトの中断、失敗を経験しており、クラウドが本来もたらすはずだったビジネス価値を引き出すことができていないという。

その背景には、不十分な計画、予期せぬ依存関係、非現実的な目標や戦略、コストの高騰、長い移行期間などがある。そのためクラウド移行を成功に導くためには、その計画、移行作業、移行後の運用という3ステップのすべてで、進捗状況や効果を可視化し、ムダやリスクを未然に回避できるようにしなければならない。

* * *

リンク先の資料では、クラウド移行プロジェクトの多くが失敗に終わってしまう理由を明らかにした上で、プロジェクト全体の投資対効果の可視化、その前提となるプロジェクトそのもののKPIの定義の重要性について提起している。

併せて、KPI定義から移行進捗の追跡、移行後のリソース最適化を包括的に支援する、オブザーバビリティプラットフォームの概要および実効性を、AWS移行プロジェクトを例に解説しているので、参考にしてほしい。

資料のご案内 Datadog Japan 提供資料

AWS 移行をKPI 定義、追跡、最適化で成功させる方法

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：Datadog Japan