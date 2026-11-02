レポート

顧客の要求が迅速な対応から真の問題解決へと高度化。AI時代のCX戦略を見直すためには

顧客が企業に対して抱く期待は、単なる迅速な対応から、真の問題解決へとシフト・高度化してきている。しかし多くの企業で部門間の連携が不足しており、これが一貫した顧客体験の提供を妨げるばかりか、むしろ顧客の不満を増大させる一因となっている。

昨今の顧客は製品やサービスに関する知識が豊富になり、企業に対する要求も厳しさを増している。もはや問い合わせに迅速に対応したり、SLA（Service Level Agreement）を遵守したりするだけでは「質の高い顧客エクスペリエンス」とはいえず、顧客は真に問題を解決することを求めているのが実情だ。

しかし多くの企業でフロント、ミドル、バックオフィスがサイロ化し、データが分断されていることから、顧客は何度も同じ説明を求められ、企業の担当者は初回訪問で問題を解決できず、顧客ロイヤルティが損なわれている。そこで企業側は今後12～24カ月の重要施策として、AIおよび生成AIツールの導入（45.6%）と、顧客へのサービスの向上（43.8%）を挙げているものの、AI活用によるCX向上という課題の深刻さが伺える。

ServiceNow Japan 提供資料

顧客エクスペリエンスにおけるエージェンティックAIの卓越性実現には、問題解決を推進する連携の取れた企業と人材が不可欠

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「質の高い顧客エクスペリエンス」を目指して

こうした課題を解決するには、単にデータを共有するだけでなく、データを実用的なインサイトへ変換し、具体的なアクションへとつなげる仕組みが求められる。その鍵を握るのが、自律的に意思決定やアクションを行う「エージェンティックAI」の活用と、企業全体のワークフローを連携させる「オーケストレーション」という考え方だ。

これにより、定型的な業務はAIが自律的に処理し、人間はより付加価値が高く複雑な問題解決に集中できる。部門やシステムを横断してプロセスを自動化し、AIと人間が協調する環境を構築することが、真の顧客価値を創出し、競争優位性を確立する重要な一歩となるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、CX・サービス部門のリーダー447人を対象にしたグローバル調査の結果を踏まえながら、エージェンティックAIを活用してCXを革新するためのアプローチを解説している。自社のCX戦略を見直し、競争優位性を確立するためにも、ぜひ参考にしてもらいたい。

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