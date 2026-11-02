レポート

顧客の50%が企業の「共感の欠如」に不満を抱く。AI時代のCXに潜む3つのギャップを解消するには

さまざまな場面でAIによる自動化が進む一方で、顧客の半数は企業のサービスに対し、「共感の欠如」に最も不満を抱いているという。スピードと効率化に投資を集中させる企業は、顧客が本当に求めるものを見落としているのかもしれない。

多くの企業が生成AIやチャットボットの導入を急ぎ、カスタマーサービスの効率化を進めている。しかし世界18カ国、34,000人以上を対象にした調査によると、顧客の48%は自分が受けているサービスを平均以下と評価し、50%がその最大の不満として「共感の欠如」を挙げていた。一方、この課題を同じように捉えている経営幹部は23%にとどまり、顧客と経営層の認識に大きな隔たりがある。

しかも顧客の47%は、サービスが不十分または遅いことを理由に、競合他社へ乗り換える可能性があると答えており、こうした認識のずれは顧客離れに直結しかねない。

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The CX Shift AI時代における顧客期待の変化

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顧客・サービス担当者・経営幹部の間で生じるギャップとは

実際に顧客に向き合うサービス担当者を見ると、顧客の問題への対応に使えている時間は全体のわずか45%にすぎず、残りの時間は管理業務や、3～5つあるシステム間の切り替えに費やされているという（担当者の80%が報告）。顧客データの見え方に一貫性がないことを最大の課題とする担当者は43%いる一方で、それに同意する経営幹部は28%にとどまる。

顧客が好むチャネルと企業が優先するチャネルのミスマッチも深刻だ。電話を好ましいと答えた顧客は87%に上るものの、今後3年間で電話を優先する経営幹部は7%となる。AIによって顧客との感情的なつながりが構築された組織は16%にとどまり、顧客が重視する共感の領域ほど投資が追いついていない。

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リンク先のコンテンツでは、顧客・サービス担当者・経営幹部それぞれの視点から浮かび上がった3つのギャップを解説している。特に、大規模調査の結果から導かれた「顧客が求めているもの」は必読の内容だ。AI時代を踏まえた共感と効率を両立させる6つの戦略も確認できるので、自社のCXの現在地を見直すヒントとして、役立ててほしい。

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