弁護士ドットコムに学ぶ、LLMコストまで一元的に可視化する監視基盤の構築法

ソリューション

マイクロサービスの普及に伴い、監視の複雑性は増す一方である。加えて、LLMの活用が広がる中で、その利用コストの把握は新たな課題となっている。全社的な監視基盤をいかに構築し、コストを最適化すべきか。

コンテナやマイクロサービスの活用が進む現代のシステム開発において、監視対象の分散と複雑化は避けられない課題だ。

しかしダッシュボードの作成やアラート設定などの操作性に課題があるままでは、監視ツールの活用が進まず、開発者自身が監視に参加する文化の醸成も難しい。

日本最大級の法律ポータルサイトを運営する弁護士ドットコムも、従来利用していた監視ツールの操作性に課題を抱えていた。 そこで同社は、開発者でも直感的に扱える操作性と、各種クラウドサービスとの豊富な連携機能を評価し、新たな監視基盤を導入した。現在では約150名のエンジニアが利用し、約200のマイクロサービスを監視している。

Datadog Japan 提供資料

全プロダクトの監視基盤としてDatadogを導入

DDoS対策からLLMコスト管理まで一元的に可視化

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DDoS対策からLLMコスト管理までの実践例

弁護士ドットコムが実践する監視は、単なる障害検知にとどまらない。例えば、DDoS攻撃への対応では、ログ取得量の増加に伴う監視コストの増大という新たな課題が浮上した。これに対し、コストを監視するモニターを追加して予期せぬコスト増をアラートで検知できる体制を構築したという。

さらに、近年増加傾向にあるLLMの利用コストについても、API利用状況をユーザー単位で可視化し、非エンジニアでも分析可能な環境を整備している。また、データに基づく可視化は、デプロイとエラーの相関関係の発見にもつながり、チーム内での改善議論を活性化させている。

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リンク先の資料では、弁護士ドットコムが全プロダクトの監視基盤をいかにして構築し、開発者が自律的に監視に関わる文化を醸成したのかを詳述している。DDoS対策やLLM利用といった現代的な課題に対するコスト管理の具体策まで、詳細な事例から学ぶことができる。ぜひ参考にしていただきたい。

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