人手不足が深刻化するなか、中小製造業にとってDXは避けて通れない課題だ。しかし、そのシステムが本当に根付くかどうかは、組織の文化にかかっている。

埼玉県白岡市の田野井製作所は、創業100年を超えるネジ切削工具の専業メーカーである。多種多様な製品の注文を紙に書いて処理していた同社は、その不便を解消すべくClaris FileMaker(以下、FileMaker)によって基幹システムを内製化。その後も現場の声を取り入れながら改善を積み重ね、システムだけでなく組織そのものを変えていった。手書き作業で運営されていた町工場は、どのようにして「改善が自走する会社」へと変わったのだろうか？ 常務取締役の岩佐 啓介氏と、経営管理部 経営管理課 課長の田野井 詠美氏に、これまでの歩みを聞いた。

(左から)株式会社田野井製作所 代表取締役社長 田野井 優美 氏、同社 常務取締役 岩佐 啓介 氏

はじまりは、手書きで回っていた町工場

田野井製作所は、ネジをつくるための工具「タップ」の専業メーカーだ。それぞれの工具で、らせん状の溝を刻み、雄ネジ・雌ネジを作る。ネジ穴加工は、製品の形状がほぼ完成した後工程で行われることが多いため、高い精度と信頼性が求められる。同社はこの高い精密加工技術によって、100年にわたり自動車や建機・農機の産業を支えてきた。

しかし、その製造現場は驚くほどアナログだった。2002年に入社し、宮城工場で生産管理を担当した田野井詠美氏は、当時をこう振り返る。

「紙と手書きの世界でした。メールアドレスはなく、2台あったパソコンはずっと使われず真っ暗なまま。注文をいただいたら、1件ずつ紙に書いて現場に流します。20年以上前だとしても、信じられない世界でした」

株式会社田野井製作所 経営管理部 経営管理課 課長 田野井 詠美 氏

インクで手を真っ黒にしながら工程表を書く毎日。この現状をなんとかしたいと考えた田野井氏がエンジニアの知人に相談を持ちかけ、Excelで簡易な仕組みを作ってもらったところ、業務効率は目に見えて向上した。そこから社内でより本格的なシステム化の話が持ち上がり、選ばれたのがFileMakerだった。業務に合わせたシステムを柔軟に構築できる、ローコード開発プラットフォームである。

FileMakerは、ボタンやタブなど用意された部品を選んで画面に配置していくことで UI を作ることができ、自動化のプログラムも日本語で記述できる。そのため、専門のエンジニアでなくても、現場を知る担当者が業務に合わせたシステムを作ることができる。今でこそ「ローコード開発」はDXの有力な選択肢の一つだが、同社が本格的な構築を始めた2000年代後半は、ローコード製品自体がまだあまり市場になかった。紙の世界にいた田野井製作所は、こうして時代に先駆けたDXへと歩みを進める。

内製開発の「改善スピード」が現場を味方に

システム化は最初から現場に受け入れられたわけではなかった。FileMaker の導入によって工場の状況が本社に把握され、全てが明らかになることへの現場の抵抗は強く、従業員からは反発もあった。それでも、現場の要望を翌日には形にする内製開発のスピードが信頼を生み、次第に現場の理解を得ていった。

「今では、本当に便利になりました。IT化に反対していた人たちも『昔は手書きだったんだよ。信じられないだろう？』と、昔話にしているくらいです」と田野井氏は笑う。

初代開発者の退職後、外部パートナーへの委託期間を経て、2013年にシステム担当として入社したのが岩佐啓介氏である。同社は次々と舞い込む改善依頼に対し、外注では迅速な対応が難しいと判断し、開発の内製化に踏み切ったのである。

「従業員からは入社当時から『ここと、このデータを連携すればもっと使いやすくなるのでは』といった専門的な要望が出てきて驚きました。システムの裏側まで理解したうえで相談してくるので、『それは難しいです』とも言いづらい。でも実際、FileMakerならできないことはほとんどありません。『こうしたい』と言われたら、絶対に何かしら実現する方法があるんです」と岩佐氏。

宮城工場から始まった FileMaker によるシステム化は、次々に対象業務を広げ、全社的に幅広く活用されるようになっていった。

株式会社田野井製作所 常務取締役 岩佐 啓介 氏

受注から経理まで、すべての基幹システムをFileMakerで内製

現在、FileMakerで作成された仕組みは、田野井製作所の基幹システムとして、あらゆる業務を支えている。受注入力、生産手配、工程ごとの作業記録、出荷、売上計上、売掛金と入金の消込まで、業務の流れを一気通貫でつなげているのだ。

66のファイルで構成されたシステムの中心には、全データを集約する「Core(コア)」がある。Coreは、従業員が毎朝最初にアクセスするポータルとしても機能しており、ログインすると、営業部であれば当月の受注や売上の状況が、工場であれば担当工程の進捗や作業状況がひと目で確認できる。

設備ごとの作業進捗を一覧でリアルタイムに確認できる

かつて工場で手書きしていた受注情報や作業実績がシステム上で入力・記録できるようになったのはもちろん、各工程の作業開始・終了時刻も工場に設置されているバーコードリーダーに FileMaker から出力したバーコードを読ませることで登録できるようになった。現在どの機械が稼働しているのか、また、どの工程にどれだけの仕掛かり(製造中の製品)があるのかも、すべて画面上でリアルタイムに把握できるようになった。

自動化の仕組みも至る所に組み込まれている。例えば、約1万点の商品マスタには「在庫が300本を切ったら860本作る」といった発注点が品目ごとに設定されている。そして毎週金曜日になると、サーバー上のスクリプトが在庫を巡回し、自動で製造指示(工番)が立ち上がる仕組みになっている。

こうした仕組みは、現場の要望を取り込みながら長年改善を重ねた結果、生み出されたものだ。受注から製造、原価管理までをトータルで支えるシステムは、今や同社の業務に欠かせない基盤となっている。長年にわたり現場とともに磨き上げてきた改善の歴史こそが、このシステムの価値だといえるだろう。

日常業務の隅々にまで宿る、システム化への意思

FileMakerでシステム化されているのは、基幹業務に限らない。タッチパネルで打刻する出退勤は、仕出し弁当の注文と連動しており、集計結果をワンタップで送信することができる。また、名刺印刷や休暇届・経費精算の申請、承認もシステム上で完結する。

さらに、社内掲示板では品質情報や各拠点の動きが全社で共有されるほか、従業員同士が感謝を伝え合う「サンクスカード」の集計機能も備えるなど、従業員の人間関係を支える社内プラットフォームとして定着している。ホーム画面には「占い」ボタンもあり、長年の運用のなかで生まれた遊び心もうかがえる。

なお、サンクスカードそのものは、いまも手書きだ。「デジタル化も考えたことはあるんです。ただ、感謝を伝えるカードは手書きで、というのが社長のこだわりで。ここはそのままにしています」と岩佐氏。

何をシステムに任せ、何を人の手に残すべきなのか。効率化を進めながらも、その線引きを田野井製作所は忘れていない。

改善文化を根付かせる仕組みづくり

注目すべきは、田野井製作所のDXが「改善文化」と一体で歩んできたことだ。整理・整頓・清掃・清潔・躾に取り組む「5S活動」が始まったのは2008年のことで、FileMakerによるシステム構築が本格化した時期と重なる。各部署は毎月「ビフォーアフターシート」で改善の実績を報告する決まりだが、業務の不便を解消しようとすれば、その実現手段として自然とFileMakerが活用される。

最近の改善例の一つが、「送り状システムの刷新」だ。運送会社側のシステムで送り状を発行すれば、ラベルがバーコード付きになり、運賃も安くなる。そこで岩佐氏は現場担当者とともに、FileMakerでデータを先方システムと照合・連携する仕組みを作り上げた。

こうした好循環を支えるのは、内製開発ならではのスピードだ。依頼は仰々しい書類ではなく、「廊下の立ち話」でやってくる。

「『このシステムをこういうふうにしたいんだけどできる？』という相談を受けて、実際に1時間くらいで完成することもあります」

改善活動を定着させるための仕組みづくりも進めている。2026年4月からは、ビフォーアフターシートの改善が「DX案件」であれば、賞与評価に加点する仕組みを導入している。さらに、優れた改善活動を継続した部署には食事券が贈られ、部署のコミュニケーション強化にも役立っている。

一方で、改善のノウハウを組織全体に広げる取り組みにも力を入れる。DXに関する勉強会を定期開催するほか、改善活動の成果を共有する発表会も実施。「こう変えた」「こんな効果があった」といった事例を、社長を含む全社員で共有している。一人ひとりが当事者意識を持って取り組むことで、改善の知見は組織全体へと広がっていく。

さらに、全社導入した思考特性の診断ツール・EGIJ診断によって、従業員一人ひとりの「考え方のクセ」を可視化した。手順を一つずつ確かめながら進めたい人もいれば、大枠をつかんで進めたい人もいる。岩佐氏も田野井氏も"ざっくり派"だが、手順を重視する相手には「まずこれをやって、次にこれを、いつまでに」と、順を追った説明に切り替える。互いの特性を理解することで、新たなシステムや改善施策も、それぞれに合った形で浸透させやすくなる。

FileMakerを導入して終わりではない。改善が生まれ、それが組織全体へと広がり、定着していく。田野井製作所のDXは、システム開発にとどまらず、改善が回り続ける組織づくりそのものなのである。

効率化の先に、顧客価値がある

FileMakerの効果は業務効率の向上にはっきりと表れている。これまで多くの人手を必要としていた事務作業も、現在では少人数で運営できるようになった。業務の自動化や情報共有の仕組みが整ったことで、限られた人員でも高い生産性を維持できているという。

効率化が生んだ余力は、新しい挑戦に向かっている。工場見学ツアーの開催や、レガシーな工作機械に協働ロボットを後付けするソリューション提供など、本業の外へ踏み出す動きが次々と生まれている。

次の伸びしろと見据えるのは、18年分のデータ資産の活用だ。2008年から蓄積してきた受注・生産データは、すでにBIツールによる可視化・分析が始まっている。さらに、AIとの掛け合わせも構想している。最新のFileMakerには生成AIとの連携機能や、ローカル環境でAIを動かす仕組みが加わった。機密性の高い製造データを外部に出すことなくAIで分析・活用することに、田野井氏も期待を寄せる。

「AIの活用によって、エンジニアではない従業員でも開発・改善ができるようになれば、さらに事業創造の可能性が広がると考えています」

ネジをつくる工具の専業メーカーとして、その信頼に100年応えてきた田野井製作所。ものづくりの裏側もまた、FileMakerによって作り込まれていた。納期の問い合わせには、工程画面がすぐに答えを出す。蓄積された作業データは、見積もりの精度を高める。不具合の履歴は受注一件ごとに紐づき、品質を支える。

中小企業のDXは、決して内向きの効率化ではなく「顧客価値を磨き直す」営みなのだと、同社の歩みは示している。

Claris カンファレンス 2026

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