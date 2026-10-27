相次ぐUSBインシデントを防ぐために。自治体に求められるのは「仕組み」による安全運用

レポート

企業や行政機関の情報漏えいが相次いで報じられる中、自治体においてはUSBメモリのマルウェア感染も発覚し、大きな話題となっている。地方自治法が改正され、サイバーセキュリティを確保するための方針の策定と措置が義務づけられたことも踏まえ、自治体は実効性のある対策を講じることが求められる。

2026年、陸上自衛隊で、感染したUSBメモリが約10カ月にわたり業務で使われていたことが明らかになった。総務省の依頼を受けて各県が確認を進めた結果、少なくとも8県で計67本の感染USBメモリが見つかり、いずれの県も詳しい感染経路を突き止められていないことが報じられている（日本経済新聞）。三重県の全数調査では、庁内のUSBメモリは1万2,357個にのぼり、約3割が職員の私物だった。使用前のマルウェアチェックや台帳への記録といったルールがあっても、手間のかかる手順は日々の業務の中で省かれ、形骸化しやすい。

一方で、USBメモリをすぐになくすことはできない。マイナンバー利用事務系、LGWAN接続系、インターネット接続系の「三層分離」環境では、ネットワークをまたいだデータ連携のためにUSBメモリを使った運用が必要になる場面も多い。金融機関や委託先など庁外とのやりとりにも媒体が使われており、国も当面の利用を前提として、ガイドラインにUSBメモリの対策を追記している。

TXOne Networks Japan 提供資料

ツールと仕組みでつくる 自治体のUSB安全運用

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

職員の注意や手作業に依存したUSB管理は限界

総務省の調査では、71.2%の自治体が「セキュリティ対策に必要な人員の不足」を課題に挙げている。こうした中、職員の注意や手作業に依存したUSB管理には限界がある。重要なのは、人の注意だけに頼らずに安全を保てる「仕組み」の導入だろう。

例えば、外部から持ち込まれたUSBメモリは、決まった場所に置いた検査専用の端末で、使う前にマルウェアスキャンを行う。スキャンの記録や利用媒体のシリアル番号は管理コンソールで自動的に集約し、手作業による台帳管理の負荷と記入漏れのリスクを減らす。検査を通していないUSBメモリを、庁内の端末で使えないように制御する運用もできる。どうしてもデータを持ち運ぶ必要がある場合は、検査済みのファイルだけが保存され、パスワード認証と強力な暗号化で守られる専用の記録媒体を使えば、万が一紛失しても中身を読まれるリスクを抑えられる。

* * *

リンク先のコンテンツでは、日本経済新聞の調査や三重県の全数調査などの事案と、押さえておきたい制度の動きを整理した上で、USBメモリ運用の5つの段階で抜け漏れが起きやすい点を示し、できるところから小さく始める段階的な進め方を解説している。自団体の運用を確認できるセルフチェックリストも収録しているので、対策を見直す材料として、ぜひ役立ててほしい。

資料のご案内 TXOne Networks Japan 提供資料

ツールと仕組みでつくる 自治体のUSB安全運用

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：TXOne Networks Japan