日本酸素がAIによって現場起点DXを推進。非IT部門が主導したアプリ内製化の手法に迫る

事例

現場の業務改善を目的とした小規模なアプリケーション開発は、投資対効果（ROI）に見合わないことが多い。外部委託や専門部署による内製はコストや時間がかかるため、結果として現場のニーズが放置されてしまいがちだ。産業ガス大手の日本酸素は、このような課題にどう向き合ったのだろうか。

日本酸素では、日々の安全点検や改善活動に不可欠な「ヒヤリハット報告システム」について、よりユーザーフレンドリーなUI/UXへの改善や、データ活用の迅速化が求められていた。しかし従来の開発プロセスではスピード感ある対応が困難だった。

そこで同社が着目したのが、AIを単なるコード生成ツールではなく、自律的な「開発パートナー」として活用する手法である。その際は独自の二段階アプローチにより、現場を知る業務改革担当者が開発を主導したという。

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非ITエンジニアが再びアプリケーション開発に向き合う――日本酸素が見いだしたDXの舞台裏

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ローコードとAIを組み合わせた開発手法とは

開発の第一段階では、ローコードツールでプロトタイプを構築し、UIデザインではなく、ヒヤリハットを報告・蓄積する際の根幹となるロジックを固めた。こうして作成されたコードを仕様書の代わりとし、第二段階でAIエージェントに受け渡して本格的な実装を指示したのだ。

この二段階アプローチによって、単なるチャットボットにとどまらない、管理機能やダッシュボードを備えた実務に耐えうるアプリケーションの迅速な構築を可能にした。現場主導の開発がDXを加速させた好例といえるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、日本酸素が実践したAIコーディングエージェントの活用法と、二段階で進めた開発プロセスの詳細を解説している。非IT部門が主導するアプリケーション内製化の課題をいかに克服したのか、その舞台裏から自社のDXを推進するためのヒントを得てほしい。

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