Webサイトでは、クッキーや閲覧データがアクセス解析や広告最適化などに活用されています。こうしたデータ活用が広がるなか、企業には法令への対応に加え、プライバシーへの配慮や信頼の確保など、さまざまな観点から適切な対応が求められています。では、実際にブランドサイトを管理・運営・制作する担当者は、クッキー対応をどのように捉え、どこに課題を感じているのでしょうか。

マイナビニュースでは会員300名を対象としたアンケートを実施。クッキー対応に関するブランドサイト担当者とサイト利用者の意識を調査しました。あわせて、インターネットイニシアティブ（IIJ） ビジネスリスクコンサルティング本部 副本部長の中西康介氏と、CMP「STRIGHT」を導入した電通東日本の担当者のコメントを交え、企業に求められるプライバシー対応を考えます。

ブランドサイト担当者ほど法規制への理解度が高い

アンケートではまず、ブランドサイトにおけるクッキーや閲覧データの活用状況を調査しました。その結果、ブランドサイトの管理・運営・制作などに関わる81名のうち、「クッキーや閲覧データを積極的に活用している」が53.1％、「一部活用している」が38.3％となり、合わせて9割を超えました。こうしたデータが、日々の業務判断に組み込まれていることがうかがえます。

同時に、法規制への理解度については、ブランドサイトへの関与の有無で大きな差がありました。改正個人情報保護法や、ダークパターンをめぐる規制の検討、電気通信事業法の「外部送信規律」などについて、ブランドサイトに関わる担当者では「概要・動向を把握している」がいずれも6割を超えた一方、関わっていない回答者では約4～11％にとどまりました。

この差について、中西氏は次のように説明します。

「ブランドサイトの担当者にとって、クッキーや閲覧データの取扱いは、サイト運営やデジタルマーケティングの成果に関わる身近な問題です。クッキーバナーやCMPの導入は、ユーザー体験やデータの取得・活用に影響する可能性もあります。そのため、法規制への関心が高い背景には、単に規制への対応を進めるためだけでなく、そもそも何が法的に義務付けられているのか、どこまで対応が必要なのかを見極めたいという実務的な意識もあるのではないでしょうか」（中西氏）

株式会社インターネットイニシアティブ ビジネスリスクコンサルティング本部 副本部長 中西 康介 氏

実際、日本国内では、すべてのWebサイトにクッキーバナーやCMPの導入が一律に義務付けられているわけではありません。しかし、法的な導入義務がないことと、利用者のプライバシーへの配慮が不要であることは別の問題です。

「企業が消費者から信頼を得るためには、法令でどこまで義務付けられているかという観点だけでなく、利用者の立場に立った対応が重要です。どのようなデータを取得し、何のために利用し、外部に送信しているのかを分かりやすく開示するとともに、利用者がデータの取扱いについて適切に選択できる機会を提供することが望まれます。こうした透明性の確保と利用者の意思の尊重は、これからのブランドサイト運営において重要な視点だと考えています」（中西氏）

さらに中西氏は、クッキー対応を法令順守のための「守り」として捉えるだけでなく、利用者の信頼獲得やブランド価値の向上につなげる「攻め」の取り組みとして位置付けることも重要だと指摘します。

クッキーバナーの必要性が認識される一方、CMP導入・運用には課題も

アンケートでは、ブランドサイト担当者の87.7％がクッキーバナーを「必要」と考える一方、導入に「非常に課題を感じている」「やや課題を感じている」と答えた人も82.7％に達しています。

課題や懸念があると答えた78名に具体的な内容を尋ねると、「サイトデザイン・ブランドイメージを損なう」が50.0％、「ユーザー体験（UX）の悪化・ユーザー離脱増加」が48.7％、「法規制対応」が44.9％、「外部送信の可視化・管理」が41.0％と、課題が複数存在することがわかりました。

こうしたクッキー対応を支援するのが、同意取得や管理を行うCMP（Consent Management Platform）ツールです。アンケートでは、CMPを「すでに導入している」とした回答は25.9％にとどまり、「導入を検討している」が35.8％、「必要性を感じているが未検討」が30.9％でした。

その理由について、中西氏は次のように説明します。

「クッキーバナーの導入によってブランドイメージやユーザー体験が損なわれると懸念する声がありますが、問題はバナーそのものではなく、その実装方法にあると考えています。例えば、同意しか選択できない、拒否しても対象となる外部送信が停止しない、同意しなければバナーを閉じられないといった設計は、いわゆるダークパターンに該当する可能性があり、かえって利用者の信頼を損なうおそれがあります。

一方、クッキーや外部送信に関する情報を分かりやすく開示し、利用者がいつでも設定を確認・変更できる仕組みを提供することは、必ずしもサイトのデザインやユーザー体験を犠牲にするものではありません。例えば、フッターのリンクや画面上に常設した設定ボタンから、データの送信先や利用目的を確認し、不要な外部送信を停止できるようにするなど、サイトのデザインと調和した実装も可能です。

重要なのは、法令上の義務があるかどうかだけで判断するのではなく、利用者が自身のデータの取扱いについて理解し、実際に選択できる環境を整えることです。こうした透明性と利用者の意思を尊重した設計は、ブランドイメージを損なうどころか、企業への信頼やブランド価値の向上につながると考えています。」（中西氏）

クッキーバナーやCMP対応の意思決定に関わる部門について尋ねたところ、ブランドサイト担当者の50.6％が2部門以上を挙げ、32.1％は3部門以上を挙げました。また、課題や懸念を持つ回答者の21.8％が「経営・法務との連携が難しい」と回答していました。

「クッキー対応はもはやWeb担当部門だけで完結するテーマではなく、組織横断的な課題になっています。法務、マーケティング、情報システムなど、それぞれの立場から検討が必要になるためです。さまざまな部門が関わるほど意思決定の負荷が高まり、導入のハードルも高くなります」（中西氏）

サイト利用者が求めるのは「選べること」と「分かりやすさ」

では、サイト利用者はクッキーバナーをどう受け止めているのでしょうか。ブランドサイトの管理・運営・制作に関わっていない219名に尋ねたところ、「クッキーバナーはわずらわしい」が43.8％で最多となりました。一方、「同意なしのサイトは不安なため、必要だと感じる」も28.3％に上りました。

また、理想的なプライバシー対応としては、「同意・拒否を自分で選ぶことができる」が48.4％で最多となり、「ユーザーに分かりやすく情報が開示されている」が42.5％、「最小限の表示で済む」が38.8％、「サイトの閲覧を妨げない」が32.0％と続きました。

この結果について、中西氏は次のように説明します。

「今回の調査結果からは、利用者が求めているのはクッキーバナーの表示そのものではなく、自分の情報がどのように利用されるのかを分かりやすく知り、必要に応じて同意・拒否を自分で選択できる仕組みであることがうかがえます。一方で、サイトの閲覧を妨げないことや、煩わしさを感じさせないことも重要です。

例えば、フッターのリンクや画面上に常設した設定ボタンから、データの利用目的や外部送信先をいつでも確認でき、不要な外部送信を拒否・停止できるようにするなど、透明性と利便性を両立した設計が考えられます。

重要なのは、一方的に同意を求めることではなく、利用者が自らの意思で選択できる環境を、使いやすい形で提供することです。こうした利用者目線のプライバシー対応が、企業への信頼やブランド価値の向上につながると考えています」（中西氏）

法規制対応からUI/UX、運用まで支える「STRIGHT」

利用者が「選べること」や「分かりやすさ」を重視する一方、企業側はCMPに何を求めているのでしょうか。ブランドサイト担当者81名に尋ねると、「導入・運用の容易さ」54.3％、「コスト」53.1％、「法規制対応の網羅性」49.4％、「サポート体制」48.1％が上位でした。

こうした企業側の要件と利用者側のニーズに応えるのが、IIJのCMP「STRIGHT」です。STRIGHTは、国内の個人情報保護法や電気通信事業法の外部送信規律、EUのGDPR・ePrivacy法制、米国カリフォルニア州のCCPAなど、法域ごとに異なる要件に応じたプライバシー対応を支援します。また、法令改正に合わせたアップデートにも対応しています。

また、サイトを自動でクロールし、クッキーやWeb Storageの利用状況、サイトから外部への通信状況を可視化します。再クロールによる定期確認や結果の出力も可能で、サイトの状況を把握したうえで、関係部門で共有しながら継続的に管理できます。

クッキーバナーのデザインや表示方法も柔軟にカスタマイズできます。日本国内では、訪問時にバナーを表示せず、フッターやホバーアイコンから、利用者が必要なときにクッキーに関する詳しい説明を確認し、同意・拒否を選べるようにすることも可能です。これなら、必要な情報開示と利用者の選択機会を確保しつつ、訪問時のバナー表示によるUXへの影響を抑えられます。

STRIGHTは、1ライセンスあたり年額117,600円（月額換算9,800円相当）から利用できます。1日あたりのWebサイト平均訪問者数50万人まで固定料金なので、大規模なWebサイトでも安心して導入が可能です。日本語の導入マニュアルを備えているほか、導入設計から運用定着までをサポートします。オプションでは、データ保護とITの専門家による実装支援も提供しています。

ユーザーとの信頼関係を守り続けるために「STRIGHT」を導入した、電通東日本

実際にSTRIGHTを導入した企業では、どのような課題を抱え、どのような効果を得ているのでしょうか。ここからは、STRIGHTを導入した電通東日本の事例を紹介しましょう。

電通東日本では、dentsu Japan（dJ）グループ内でクッキー同意対応の機運が高まったことを受け、自社の状況を点検し、対応方針を整理することになりました。

当初はWordPressでクッキー同意バナーを表示する方法を検討しました。しかし、単純なバナー表示プラグインの多くは、同意メッセージを表示できても、Google Analyticsなどのタグそのものの動作までは制御できないケースが多かったといいます。外部送信規律への対応や、利用者の同意に応じたタグの管理まで考えると、CMPとして一元管理する必要があると判断しました。

決め手となったのは、まずIIJブランドへの信頼感です。加えて、ご提示いただいた資料を拝見し、Web制作や法律など、これまで情報システム部門があまり深く踏み込めていなかった領域の課題も、STRIGHTひとつで解決できそうだと感じました（電通東日本担当者）

導入は法務部門と情報システム部門が主導し、マーケティング施策を担う現業部門も加わって進められました。担当者によると、IIJのサポートにより、限られた打ち合わせ回数でもスムーズに導入を進めることができたといいます。

また、本来はIIJとの打ち合わせに直接参加する立場ではないWebサイト制作の協力会社についても、社内のリテラシー面への不安から設定レクチャーへの同席を相談したところ、快く受け入れてもらえたことが印象に残っていると振り返ります。 さらに、クッキー同意メッセージについても、タグの種類に応じた参考文言があらかじめ用意されていたため、検討をスムーズに進められた点を高く評価しています。

同社担当者は、これからCMP導入を検討する企業に向けて、STRIGHTの価値を次のように語ります。

STRIGHTは、法規制の変化に対応しながら、利用者が本当に求めている「選べて、分かりやすい体験」を実現し、信頼関係を守り続けるためのツールだと考えています（電通東日本担当者）

クッキー対応は、法務や情報システムだけに任せて終わる課題ではありません。関係部門が連携し、利用者への透明性と選択機会を確保しながら、サイト体験や運用負荷にも配慮する必要があります。CMPを選ぶ際には、法規制への対応範囲だけでなく、日々の運用や社内連携、UI/UX、サポートまで含めて、自社に合う仕組みかどうかを確かめることが重要なのです。

最後に中西氏は、これからCMPの導入を検討する企業に向けて次のように語ります。

「ブランドサイトは、企業が大切にする価値や姿勢を伝える場です。その姿勢は、デザインやコンテンツだけでなく、利用者のデータをどのように扱うかにも表れます。どのような情報を何のために取得・利用し、外部に送信しているのかを分かりやすく開示し、利用者が自らの意思で同意・拒否を選択でき、その選択が実際のデータ処理にも適切に反映されることが重要です。

こうした透明性の確保と利用者の意思の尊重は、必ずしもサイトのデザインや利便性を犠牲にするものではありません。むしろ、ブランドサイトの世界観やユーザー体験と調和した形で実現することで、利用者からの信頼を高め、ブランド価値の向上につなげることができると考えています。

その第一歩は、自社サイトでどのようなクッキーが利用され、どこに、どのような情報が送信されているのかを正確に把握することです。その実態を関係部門で共有し、法規制への対応だけでなく、利用者にとって分かりやすく、選択しやすい仕組みを検討することが重要です。

IIJは、プライバシー保護コンサルティングで培った知見とSTRIGHTを通じて、方針策定から実装、運用まで一貫して支援します。法令順守にとどまらず、プライバシー保護と優れたユーザー体験を両立し、ブランドへの信頼を高める取り組みとして、ぜひご相談いただければと思います」（中西氏）

本記事は、株式会社インターネットイニシアティブ ビジネスリスクコンサルティング本部 副本部長 中西 康介 氏のご協力のもと制作いたしました。 20年に渡りミッションクリティカルかつ高度なセキュリティが要求されるシステムの開発及び事業継続の研究・サービス開発に従事。2017年よりプライバシー保護のコンサルティング及びプライバシーテック領域の研究・サービス開発、また、デジタルマーケティング施策の研究・運用などに従事するとともに、コンサルティング業務の品質管理などを行う。

＜アンケート実施概要＞

調査主体：マイナビニュース

調査期間：2026年7月14日（火）～2026年7月24日（金）

調査対象：マイナビニュース会員 男女300名【IT関連技術職(ソフトウェア・ネットワーク他)、クリエイティブ関連(デザイン・編集・WEB・ファッション他)、事務・企画・経営関連(マーケティング・経理・企画・経営他)】

調査方法：マイナビニュース会員サイトログイン式アンケート



[PR]提供：インターネットイニシアティブ