YKKがグローバル50拠点の監査を一元化。業務工数50%削減が期待されるGRC基盤の正体とは

2013年にバングラデシュで発生したラナラナ・プラザ崩落事故を契機に、アパレル産業でサプライチェーン監査が厳格化する中、YKKにとってグループ全体を貫くコンプライアンス基準は不可欠の物差しとなる。しかしその運用は容易ではない。
チェック項目は6分野456項目に及び、製造部門を持つ50拠点のセルフチェックの後に、内部監査チームや外部監査機関による精査が必要となる。調査と回答はメールやデータシートでの手作業に頼っており、拠点間の比較や年度をまたいだ傾向分析も困難だった。
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YKK株式会社：分散した管理業務を見直し、コンプライアンス運用を統合するグローバル基盤を構築
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ガバナンス・リスク・コンプライアンス情報を統合管理
そこでYKKはガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）情報を統合管理するプラットフォームを導入する。選定においては、厳格なクラウドセキュリティ基準への準拠、グローバルでの情報一元化による可視性、そして将来的なAI活用も見据えた拡張性を評価したとのことだ。
この基盤の導入によって、各拠点でのセルフチェックから監査、是正の対応までが単一のプラットフォームに集約された。拠点ごとの対応状況はダッシュボードでリアルタイムに可視化され、監査工数は約50%も削減される見込みだという。
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リンク先のコンテンツでは、YKKが456項目に及ぶ監査業務をどのように一元化し、スモールスタートで50拠点へ展開したのか、そのプロセスを詳しく紹介している。GRC基盤の選定理由や、今後のAI活用構想も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。
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