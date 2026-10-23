レポート

「シャドウAI」は新たなセキュリティリスクの温床。統制を効かせるための第一歩とは?

企業での生成AI活用がますます広がりを見せているが、どの部門が、どのAIに、どのデータを入力しているのかを、組織として把握できているだろうか。かつてシャドウITが招いた情報漏えいや不正利用などと似たような構図がAIの領域でも再現されつつあり、これが新たなリスクとなっている。

営業担当者が個人契約の生成AIサービスに顧客企業名や契約金額を含む提案書の下書きを読み込ませており、それがAIの学習データとして使われていた。IT部門から承認されたCRMサービスにAI機能が新しく追加され、知らない間に顧客の購買履歴が流れ続けていた……。

このような事態の発生は、誰がどのAIシステムをどんな用途で使っているかを把握する仕組みがないことに起因する。統制の効かない「シャドウAI」の利用は新たなセキュリティリスクの温床となり、放置すれば機密情報の外部流出や顧客被害につながりかねない。

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AIの「運用」備えは万端ですか? IT部門・DX部門のための、AIガバナンスの実践ガイド

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AIガバナンスの担い手は誰なのか

単なるIT資産の未把握とは異なり、AIの統制においては管理すべき対象がモデル、プロンプト、データ、出力、リスク、成果にまで広がる。また、日本では「AI事業者ガイドライン」がAIライフサイクル全体におけるリスク管理・統制の指針となっており、そうした法令やルールの順守も求められる。

AIガバナンスの担い手が誰になるかという課題も宙に浮きがちだ。世界的には最高AI責任者（CAIO）を設置する動きがあるものの、多くの企業で統制の実務はIT部門やDX推進部門に集中している。セキュリティ部門にとっても、どのAIにどのデータが流れ、どのリスクが評価されているかを把握できなければ、インシデント対応が後手に回ってしまうだろう。

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リンク先のコンテンツでは、シャドウITの教訓を基に、AIガバナンスを確保するための全体像を整理している。統制の出発点となるのは、組織内に散在するAIシステムやモデル、データセットなどを網羅的に把握する「AIインベントリ管理」だというが、その詳細はぜひ本資料をご覧いただきたい。

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