パナソニック ホームズが請求書業務の工数を年間8800時間削減。システム選定時のポイントとは

事例

業務システムの電子化が進んでも、取引先が関わるプロセスとなると自社だけで変革することは難しい。戸建て注文住宅の建築などを手掛けるパナソニック ホームズでも、最後まで電子化できず残っていたのが、1カ月当たり約1万件に上る請求書の業務だった。同社はこの課題にどう向き合ったのか。

パナソニック ホームズでは、営業、設計、建設といったさまざまな現場部門の担当者が、紙の請求書を個人単位で受け取り、会計システムへの入力、支払伝票の印刷、回覧や押印を経て経理センターへ提出していた。会計システムはあっても、その前後に手作業や紙の業務が残っていたのだ。

また、3カ所の経理センターに経理業務を集約したことで、遠隔拠点からは原本の送付が必要になった上、請求書の処理ステータスも分からず、現場担当者との煩雑なやりとりが発生していたという。

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取引先への負担が少ない請求書受け取りサービスを選定

そんなパナソニック ホームズの業務革新プロジェクトにおいて、最後まで電子化・効率化できずにいたのが販売費の請求書だった。請求書は取引先の事情も絡んでくるため、自社だけでの電子化が難しかったのだ。

そこで同社は、取引先への負担が少ない請求書受け取りサービスの選定に取り掛かる。その際は、承認フローのUIの分かりやすさや、取引先・支払期日などのマスターデータの取り込みやすさも評価したという。実際の導入後は、販売費の請求書を中心に月間1万件のうち55%が電子化されたほか、年間8800時間の業務工数の削減も見込んでいるとのことだ。

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リンク先のコンテンツでは、パナソニック ホームズが請求書業務の電子化において直面した課題と、システム選定で重視したポイント、得られた成果を解説している。今後は会計システムのクラウド移行やAPI連携、業務のさらなる自動化も進めるとのことだが、詳細はぜひ資料を参照してほしい。

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