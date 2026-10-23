パナソニック ホームズが請求書業務の工数を年間8800時間削減。システム選定時のポイントとは

パナソニック ホームズでは、営業、設計、建設といったさまざまな現場部門の担当者が、紙の請求書を個人単位で受け取り、会計システムへの入力、支払伝票の印刷、回覧や押印を経て経理センターへ提出していた。会計システムはあっても、その前後に手作業や紙の業務が残っていたのだ。
また、3カ所の経理センターに経理業務を集約したことで、遠隔拠点からは原本の送付が必要になった上、請求書の処理ステータスも分からず、現場担当者との煩雑なやりとりが発生していたという。
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年間8800時間の業務工数を削減し、現場・経理で付加価値の高い業務を実現
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取引先への負担が少ない請求書受け取りサービスを選定
そんなパナソニック ホームズの業務革新プロジェクトにおいて、最後まで電子化・効率化できずにいたのが販売費の請求書だった。請求書は取引先の事情も絡んでくるため、自社だけでの電子化が難しかったのだ。
そこで同社は、取引先への負担が少ない請求書受け取りサービスの選定に取り掛かる。その際は、承認フローのUIの分かりやすさや、取引先・支払期日などのマスターデータの取り込みやすさも評価したという。実際の導入後は、販売費の請求書を中心に月間1万件のうち55%が電子化されたほか、年間8800時間の業務工数の削減も見込んでいるとのことだ。
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リンク先のコンテンツでは、パナソニック ホームズが請求書業務の電子化において直面した課題と、システム選定で重視したポイント、得られた成果を解説している。今後は会計システムのクラウド移行やAPI連携、業務のさらなる自動化も進めるとのことだが、詳細はぜひ資料を参照してほしい。
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