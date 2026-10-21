広島市に本社を置き、福山市の備後本社、山口市の防長本社を加えた3本社体制で、広島・山口両県を中心とする中国地方に根差した情報発信を担う中国新聞社。原爆・平和、安心・安全、地域主義を柱に、中国地方の生活や経済、スポーツなど幅広い分野の報道を通じて読者の信頼を築いてきた。創刊130周年を迎えた2022年には、ミッション「確かな情報でこのまちを守り、力づけ、おもしろくする」、ビジョン「このまちの未来をともに創造する地域応援企業グループに進化する」を策定。地域共創のプラットフォームとなる会員基盤サービス「たるポ」も始動し、新聞発行やニュース配信を主軸としながら、長年培ってきた情報力やネットワーク、地域からの信頼を生かした新たな事業にも取り組んでいる。

（左から）中国新聞社 総務局次長 兼 人事総務部長 城戸 収 氏、中国新聞社 総務局 人事総務部 担当部長 友川 秀一 氏

近年は業務のデジタル化にも注力している同社だが、以前は紙の申請書・稟議書に捺印し回覧する決裁フローを運用していた。そのため承認までに時間を要するだけでなく、決裁が滞るケースも少なくなかったと、総務局人事総務部担当部長の友川秀一氏は振り返る。

「決裁担当者が出張しているときなどは承認そのものが止まってしまいますし、決裁者を探し回る時間が発生することも少なくありませんでした」（友川氏）

2025年に総務局次長 兼 人事総務部長に就任した城戸収氏も、編集局で管理職になって以降、こうした運用上の課題を実感していたという。

「申請の進捗状況が可視化されず、誰のところで止まっているのか把握できない点に最も困っていました。急ぎの際は決裁担当者に連絡を入れたり、役員のところまで赴き、承認をお願いしたりすることもありましたね」（城戸氏）

また、データベース化はされておらず、過去の履歴管理もファイリングにとどまっていたため、必要な書類を探し出すには手間がかかっていた。

「ファイリングした書類をめくって探す作業は負担が大きく、紛失リスクや保管スペースの確保も課題でした。書類はなかなか廃棄できないため、保管場所が次第に圧迫されていく状況でした」と友川氏は振り返る。さらに、城戸氏は業務の属人化も課題だったと指摘する。

「私自身も紙で決裁を行っていましたが、申請書類の元データが担当者のPC内に保存されたままとなり、引き継ぎが円滑に行われないケースもありました。その点でも一元化・可視化の必要性が切迫していました」（城戸氏）

既存のGoogle Workspace環境を生かせるワークフロー基盤を選定

こうした課題の解消に向け、同社は業務の電子化や承認状況の可視化、ペーパーレス化による業務効率向上、多様な働き方への対応を見据えた取り組みを開始した。その中で着目したのが、すでに利用していたGoogle Workspaceの活用だった。

「当社では以前からGmailをはじめとするGoogle Workspaceを利用していました。新たにシステムを構築するよりも、Googleのクラウドサービスを活用する方が導入・運用の負担を抑えられると考えました。また、Google Workspaceとの連携性やセキュリティ面も評価し、『サテライトオフィス・ワークフロー for Google Workspace』（以下、ワークフロー）を採用しました」（友川氏）

ワークフロー導入の検討を始めたのは2019年。当時は社内ポータルサイトの刷新も検討しており、その基盤としてGoogle Workspaceを活用する構想があったという。

「当時利用していたオンプレミス環境の社内向けホームページは、社外から閲覧できないなどの課題がありました。そこでGoogle サイトを活用した新たな社内ポータルの構築を進めることになり、それに合わせてワークフローの導入も検討しました」（友川氏）

その後、複数のワークフロー製品を比較検討した結果、Google サイトによる社内ポータル構築を前提に、2021年8月頃にサテライトオフィスのワークフローの採用を決定した。

選定理由の一つは、Google Workspaceとの親和性の高さだった。社内ポータルとの連携を見据えた運用がしやすい点に加え、コスト面も評価したという。

「社内ポータルはグループ会社による内製を予定していました。一方、他社製品ではポータル構築とワークフローをセットで提案されるケースもありました。その点、Google Workspace環境を生かしながら必要な機能を導入できることは、大きなメリットでした」（友川氏）

申請項目と承認プロセスを見直しワークフローを再設計

導入決定から3カ月という短期間で、情報システム部門が技術面の対応を進める一方、総務局では申請・稟議フォームの整備に取り組んだ。

「紙からの円滑な移行を目指し、既存の様式に合わせた入力フォームを独自に作成しました。対象となるフォーム数が多かったため、作成と精査には一定の時間を要し、総務局の担当者も対応に追われました」と友川氏。この際、従来のフォームを単純にデジタル化するのではなく、項目の必要性を一つひとつ見直し、不要な工程を可能な限り削減した上でデジタル化を進めたという。

「紙で運用していた当時は、役員や局長など複数の決裁印が必要でした。しかし、それでは効率的とは言えないため、承認が必要な部署を必要最小限に絞り、決裁プロセスの簡素化を図りました。一方で、承認は不要でも情報共有が必要な部署については、独自の回覧設定を設けて対応しています」（友川氏）

こうした準備を経て、2021年12月にサテライトオフィス・ワークフローによる新たな承認プロセスの運用を開始した。

城戸氏は「長年紙ベースで行ってきた業務が変わり、決裁プロセスの効率化が進んだことで業務改善を実感しました。また、承認ルートが可視化されたことも大きな成果でした」と振り返る。

新たなワークフローは社内にも比較的スムーズに定着した。その背景について城戸氏は、サテライトオフィス・ワークフローの操作性を挙げる。

「操作が直感的で分かりやすく、利用者が戸惑うことなく移行できました」（城戸氏）

運用を担当する友川氏も、「社員にも大きな負担なく利用されています」と話す。

「現在は稟議書をはじめ、出張申請や名刺発注、休業申請、さらに経理部門が構築した電子経費精算システムなど、社内のほぼすべての申請業務をサテライトオフィス・ワークフローに集約しています。申請業務の電子化も大部分で完了しました」（友川氏）

運用開始後しばらくは定着を促進するため、紙と電子申請を併用する期間も設けた。

「電子申請と紙申請の双方を利用できる形でスタートし、問い合わせがあった際には電子申請への移行を案内していました。ただ、実際には紙の申請は早い段階からほとんど行われなくなり、比較的スムーズに定着した印象です。特別な研修は実施せず、メールでの周知とマニュアルの提供を行った程度でしたが、現場でも問題なく利用が広がりました」（友川氏）

サテライトオフィス・ワークフローはGoogle Workspaceのアドオンとして利用できるため、別システムへのログインやアカウント管理を追加する必要がない。利用者からは、普段の業務環境の延長線上で操作できる点を評価する声も多く、円滑な定着につながったという。

決裁スピード向上・業務効率化・経費削減と多面的な成果を実現

現在は約100種類の申請フォームに社内ポータルからアクセスできるようになっている。円滑な運用を維持するため、管理側では標準的なテンプレートや承認ルートをあらかじめ整備し、シンプルな構成を心がけたという。導入時には従来のフォームも見直し、不要な項目を削減するなどの簡素化を進めたが、基本的な内容は紙のフォームを踏襲したため、社員が混乱することなく移行できた。

一方で、組織変更や人事異動の際には、人的ミスを防ぐため運用担当者間での多重チェックを徹底している。また、導入段階からシングルサインオン（SSO）を採用し、利便性を高めると同時にセキュリティも確保するなど、安全性と使いやすさの両立にも配慮している。

「最も大きな効果は、決裁スピードの向上です。スマートフォンやタブレットから場所を問わず申請・承認が行えるようになったことで、出張中やテレワーク時でも業務が滞りにくくなりました。また、承認状況を可視化できるようになったことで確認作業の負担も軽減され、年間約2400件の申請に関わる処理時間の短縮につながっています。さらに、入力ミスや手戻りの削減、過去の履歴検索の効率化も実現し、組織全体の業務効率化やペーパーレス化、関連コストの削減にも寄与しています」（友川氏）

サテライトオフィス・ワークフローの導入を検討する企業に向け、友川氏は次のように語る。

「導入にあたっては、従来の承認ルートをそのままデジタル化するのではなく、承認階層の見直しなどを通じて業務プロセスそのものを見直すことが重要です。よりシンプルなフローに再設計することで、社内への定着や活用も進めやすくなります。また、製品選定時にはトライアルなどを活用し、自社の承認ルートや運用方針に適しているかを十分に検証することをおすすめします。導入時には事前の周知に加え、独自のマニュアルやQ&Aを整備することも有効です」（友川氏）

城戸氏もまた、利用者であり部門管理者としての立場から次のように話す。

「十分な人員を確保できる企業ばかりではありません。そのため、日々の業務を見直し、限られた人数の中でより大きな効果を生み出すには、自社の業務に適したシステムを活用していくことが重要だと思います」（城戸氏）

業務効率化やペーパーレス化、承認業務の見直しに取り組む企業にとって、中国新聞社の事例は参考になる取り組みの一つといえそうだ。

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