事例

テルモがFP&A基盤を整備して経営判断を迅速化。予測の精度と品質をいかにして高めたのか

グローバルに事業を展開する医療機器メーカーのテルモは、外部環境の不確実性がますます高まる中で、より迅速で柔軟な経営の意思決定が求められていた。しかし従来の損益計算書（PL）に偏重した管理体制では、これらの変化に対応するのが困難だったという。

積極的にクロスボーダーM&Aを行ってきたテルモは、いまや海外売上比率が約8割、連結子会社は約100社に達している。その結果、管理対象となるSKUは5万点を超え、事業の複雑化と管理工数の増大が深刻な課題となっていた。

さらに、地政学リスクや為替変動といった外部環境の不確実性が高まっており、意思決定の迅速化は喫緊の経営課題となる。そこで求められたのは、従来のPLに偏重した管理体制からの脱却、そして財務計画・分析（FP&A）機能の抜本的な強化であった。

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Workday Adaptive PlanningでFP&Aを高度化し、迅速な経営判断を支える基盤を整備

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システムとプロセスの両面から改善を推進

新たなFP&A基盤の導入に踏み切ったテルモは、システム導入と並行し、業務プロセスの明確化に着手した。その際は、誰が実行の責任を負い、誰が最終的な責任を負うのかを定義するRACI（役割分担の整理手法）プロセスを導入し、予測の精度と品質を高めるための地盤を整備したという。

また、AIによる予測と担当者による予測を比較・公開するというゲーム性を取り入れることで、フォーキャスト（見込み）精度の振り返りに対するマネジメント層の関心を高め、全社的な意識改革を促している。

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リンク先のコンテンツでは、テルモがわずか2カ月でフォーキャストPLの作成を実現したFP&A基盤の選定ポイントや、RACIプロセス、AI活用といった取り組みの詳細を解説している。複雑さを増す事業環境下で経営管理を高度化するためのヒントが得られる好事例といえるだろう。

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