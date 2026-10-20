法人回線や社用スマートフォンを見直したい。通信コストも抑えたい。しかし、専任のIT担当がいない中小企業では、「どのプランや端末を選べばよいかわからない」「Webだけで法人契約を進めるのは不安」といった理由から、検討が止まってしまうこともある。



こうした企業が抱える悩みに応えるべく、楽天モバイル株式会社（以下、楽天モバイル）は2026年7月より、全国にある一部の楽天モバイルショップに法人サービス窓口を開設した。これまでWeb完結でのスピーディーな申し込みを強みとしてきた同社が、なぜ実店舗での対面サポートに乗り出したのか。



今回は、法人サービス窓口を展開する「楽天モバイル 川崎ゼロゲート店」を訪ね、楽天モバイル法人営業部の担当者に、窓口開設の狙いや対面相談ならではの価値、そして地域の中小企業支援にかける思いを聞いた。



(左)楽天モバイル株式会社 法人ビジネス統括部 法人営業部 法人営業支援課 シニアマネージャー 寺嶋 優里菜 氏

(右)楽天モバイル株式会社 法人ビジネス統括部 法人営業部 法人ショップ推進課 小島 由大 氏

全国の企業と接点を模索するなかで、着目した実店舗

法人向けサービスの本格提供開始から約4年が経過し、2026年9月に契約社数2.9万社を突破、あと少しで3万社突破を予定している楽天モバイル。主力プラン「Rakuten最強プラン ビジネス」による圧倒的なコストメリットなどが評価される一方で、顧客との接点を広げていくうえで、地域によってアプローチの機会に偏りがあることが、課題として浮かび上がってきたという。



「私たちの法人営業部隊は全国の支社を拠点に活動しています。ただ、実際にお取引のあるお客さまは、どうしても都市部に偏りがちでした。営業拠点から離れたエリアのお客さまには、まだ十分にアプローチできていなかったのです」と寺嶋氏は振り返る。



これまでも電話やWebフォームからの問い合わせは受け付けていたが、いずれも顧客からのアクションが起点となるため、営業拠点から離れた企業との新たな接点をつくるには限界があった。そこで立ち上がったのが、既存の楽天モバイルショップを法人営業の拠点として活用するプロジェクトだ。



「店舗を活用すれば、お客さまに足を運んでいただけるうえ、法人営業が全国の各地域に駐在し、周辺の企業へ訪問することもできます。現地でサポートを必要とするお客さまには、そのエリアの担当者が対応する。そうした役割分担を法人営業全体に組み込めないかと考えました」(寺嶋氏)



楽天モバイル株式会社 法人ビジネス統括部 法人営業部 法人営業支援課 シニアマネージャー 寺嶋 優里菜 氏

既存の法人営業拠点から離れた地域の中小企業とも接点を広げ、身近な店舗で相談を受けるだけでなく、法人営業担当者から周辺企業へ働きかける。こうした双方向のアプローチを実現することが、今回のプロジェクトの目的だ。



何も決まっていなくても相談できる。対面だからこそのスピードと安心感

では、実際に店舗へ足を運んだ法人顧客は、どのようなサポートを受けられるのだろうか。法人サービス窓口を担当する小島氏は、店舗で受けられる支援を大きく3つにわけて説明する。



「1つ目は、お客さまの利用状況や課題を伺ったうえで、音声SIMやデータ通信などの料金プランをご提案すること。2つ目は、用途に合った端末をご提案すること。3つ目は、お申し込み手続きのサポートです。必要な書類などがそろっていれば、最短でご来店当日にお申し込みまで完了できます」(小島氏)



Webで申し込む場合は、自社に適したプランや端末を自身で比較・検討する必要がある。一方、店舗であれば法人営業担当者に相談しながら検討できるほか、端末の実機に触れて操作性などを確かめることも可能だ。また、相談の時点で導入するサービスやプランが決まっている必要はないという。



「『通信費が高い気がするけれど、どう見直せばよいかわからない』といったご相談でも大歓迎です。なぜ高いと感じているのか、現在利用しているプランを本当に使い切れているのかなど、お客さまが置かれている環境や課題を一緒に整理するところからサポートします」(小島氏)



店舗を訪れる新規顧客の多くは、「法人契約をしたかったものの、どのように進めたらよいかわからず、手続きが止まっていた」と話すという。対面で相談できる窓口ができたことで、心理的なハードルが大きく下がった証拠だろう。最短即日で申し込みまで完了できるスピード感と、専任担当者が対面で伴走する手厚さは、実店舗ならではのメリットだ。



法人サービス窓口で、料金プランやサービスについて説明する担当者。対面で相談しながら、自社の利用状況に合ったプランを検討できる。

法人サービス窓口から広がる、地元に根差した企業とのつながり

実店舗を法人営業の拠点とする狙いは、来店した顧客への対応だけにとどまらない。店舗に駐在する法人営業担当者が周辺企業を訪問するほか、地域経済団体との連携を通じて、これまで接点を持ちにくかった企業にも法人サービスを知ってもらう機会を広げていく考えだ。



「現在検討しているのが、商工会議所をはじめとする地域の経済団体との連携です。たとえば、通信費の見直しやAI活用をテーマにしたセミナーを共催したり、会報誌で私たちの取り組みを紹介したりすることで、地域企業との接点を増やしたいと考えています」(寺嶋氏)



実は、楽天モバイルにとってこうした地域に根差した活動は初めてではない。これまでも同社は、一般顧客やシニア層向けにスマートフォンの使い方をレクチャーする「スマホ教室」を全国で開催してきた。地域の人々と直接コミュニケーションを取りながら、デジタル機器の活用を支援する地道な活動を重ねてきた実績がある。



今回の法人サービス窓口の取り組みも、そうした地域に寄り添う姿勢の延長線上にある。周辺企業への訪問や地域経済団体との連携を進めることで、今度は全国の中小企業が抱えるIT・通信の課題解決へと支援の輪を広げようとしている。



スマホ契約の「その先」にある企業の課題解決へ

法人回線の導入や見直しは、企業にとってあくまでスタートラインにすぎない。楽天モバイルが見据えているのは、通信を入り口とした企業の幅広い課題解決だ。店舗で扱うのは音声SIMやデータSIM、端末、ホームルーター「Rakuten Turbo」などが中心だが、より専門的な相談にも、本社の専門部隊とシームレスに連携して応える体制を整えている。



「私たちは『携帯市場の民主化』を掲げており、まずは通信費のコストメリットを実現していただくことが第一です。その先では、これまで手作業で行っていた業務を自動化するなど、DXやAI活用を含めた幅広いソリューションによって、企業のより良い事業運営に貢献していきたいと考えています」と寺嶋氏は先を見据える。



顧客へのヒアリングを通じて、当初の相談とは異なる課題が明らかになることもある。小島氏が担当したある企業では、当初、法人用スマホの回線契約について相談を受けていたが、詳しく話を聞くなかで、自社でコールセンターを運営しており、電話対応の効率化という別の課題が浮き彫りになった。



「そこで、回線のご提案に加え、場所を選ばず柔軟な対応が可能なクラウド型PBXおよびコンタクトセンターシステム『Smacom（スマコム）』をご提案しました。また、別のお客さまからご相談を受けた際には、回線のご相談の過程でホテル事業も展開されていると伺いました。そこで、フロント業務の効率化やセキュリティ対策として、宿泊施設向けのAIカメラをご案内しました。このように、回線契約に留まらず、お客さまの事業全体を見ながら、適した選択肢をご提示しています」(小島氏)



楽天モバイル株式会社 法人ビジネス統括部 法人営業部 法人ショップ推進課 小島 由大 氏

こうした一社一社に合わせた提案を支えるのが、楽天モバイルの商材の幅広さだ。防犯カメラや自動清掃ロボットといったIoT活用から、法人向け生成AIサービス「Rakuten AI for Business」に代表されるAIソリューションまで、企業の課題に応じて引き出しを広げられる。



法人サービス窓口は2026年10月現在、全国7店舗に設けられている。年内には政令指定都市を中心に対象店舗を増やすことを検討しており、将来的には「各都道府県に少なくとも1カ所、法人向けサービスについて案内し、申し込みを受け付けられる店舗を設けたい」と寺嶋氏は展望を描く。



中小企業の「はじめの一歩」を、身近な店舗から

最後に、日々の業務で通信環境やコストに悩む中小企業の担当者に向けて、二人からメッセージをもらった。



小島氏は「何から始めればいいのか、どのようなサービスがあるのかわからないというお客さまも、課題を伺うところからサービスのご提案まで一貫してサポートします。少しでもお困りのことがあれば、気軽にご来店ください」と話す。



寺嶋氏も、「まずは『とりあえず行ってみよう』くらいの感覚で構いません。『楽天モバイルってどんな相談ができるのだろう』と思ったら、気軽に足を運んでいただけたらと思います。もちろん、ご要望があれば私たちからオフィスへ伺わせていただきます。地域の身近な相談窓口として頼っていただければ」と続けた。



「Webで完結する手軽さ」という従来の強みに加え、「対面でとことん寄り添う安心感」という新たな武器を手に入れた楽天モバイル。各企業の身近な店舗から始まる通信環境の見直しが、中小企業のビジネスを加速させる第一歩になるかもしれない。



法人サービス窓口を設置している店舗の目印となる店頭ポスター

法人サービス窓口ご紹介ムービー

関連リンク 楽天モバイル 法人向けサービス

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