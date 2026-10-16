レポート

5兆ドル市場へと急成長が期待されるエージェンティックコマース。新チャネルのセキュリティ課題と攻略法とは

消費者がAIに欲しいものを伝え、商品検索から決済までを委ねる……。そんな購買体験がもはや現実のものとなりつつある。この「エージェンティックコマース」は今後、巨大なビジネス機会となり得るが、多くの企業が対応し切れていないのが実情だ。

消費者がAIエージェントに指示を出し、購買行動を完結させるエージェンティックコマースが、新たな販売チャネルとして台頭している。実際、2030年までに世界で3～5兆ドル規模の市場を形成し、Eコマース総売上の30&を占めることが予測されているという。

既にAI経由のトラフィックは前年比で700%近く増加しており、コンバージョン率も従来のチャネルを大幅に上回るなど、もはやこのトレンドは無視することができない。企業にとっても、この流れは顧客体験を革新し、新たな収益源を確保する絶好の機会となり得る。

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エージェンティックコマースを支えるアイデンティティレイヤー

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横たわるアイデンティティと認可の障壁

とはいえエージェントによる決済の実現には、アイデンティティと認可という障壁が横たわる。AIによるアクションの背後に存在するのは、本当に権限を持った本人なのか、その人物に決済の権限はあるのか、という問いに既存のシステムは答えることが困難だ。

この問題は、単に決済APIを導入するだけでは解決できず、顧客との関係構築に不可欠なアイデンティティを基盤とした、新たなセキュリティアーキテクチャが求められる。

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リンク先のコンテンツでは、サードパーティ製および自社運用エージェントという2つの実践的なユースケースを交え、セキュアなエージェンティックコマースを実現するための基盤について解説している。この新たなチャネルを競合に先駆けて確立するヒントが詰まっているので、ぜひご覧いただきたい。

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