レポート

顧客体験とセキュリティを両立する認証・認可基盤を構築するには。AI時代に必須のCIAM戦略に迫る

生成AIの業務利用が加速する中、ユーザーだけでなくAIエージェントのアイデンティティ管理が新たな課題となりつつある。従来の認証・認可・ID管理の仕組みでは、進化する脅威や複雑なアクセス制御に対応するのが難しい。

カスタマーアイデンティティおよびアクセス管理（CIAM）は、単なるログイン機能にとどまらず、顧客体験の向上とセキュリティを両立する戦略的な基盤となる。コンシューマー向けアプリではパーソナライズを、SaaS環境ではセキュアなコラボレーションを支えるなど、その役割は多岐にわたっている。

しかし、多くの開発チームは、認証情報の管理やAPIといった部分的な要素に注力するあまり、堅牢なCIAM実装に求められる工数や専門知識を過小評価しがちだ。そのため、進化し続ける標準プロトコルや高度化するサイバー攻撃に自社で対応し続けることは、想像以上に困難な道程となる。

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アイデンティティ管理に複雑さをもたらす要因とは

特に近年は、生成AIがアイデンティティ管理に複雑さをもたらしている。ユーザーに代わって動作するAIエージェントの適切な認可や、機密情報へのアクセス制御は、従来の仕組みでは対応の難易度が高い。また、不正登録やアカウント乗っ取り（ATO）といった脅威が巧妙化しており、多層的な防御が不可欠だ。

加えて、多様なシステムとの連携や独自のビジネスロジックの実装においては、ノーコードからプロコードまで対応できる高い拡張性も求められる。これからのCIAMには、セキュリティと柔軟な拡張性を両立する設計思想が欠かせない。

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リンク先のコンテンツでは、認証・認可の基本から、SSOやMFAなどの最新技術、そしてAIエージェントのセキュリティ強化や不正登録対策まで、知っておくべきCIAMの全貌について解説している。自社のアイデンティティ戦略を見直す際の指針となるため、ぜひ活用してもらいたい。

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