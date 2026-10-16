ソリューション

2つのユースケースで見る、VMwareからの移行を成功に導く方法とは?

長年にわたり、多くの企業のIT基盤を支えるという重要な役割を担ってきた、定番の仮想化基盤VMwareがBroadcom社により事業買収されたことは記憶に新しい。これを機に、新たな環境への移行を検討しているものの、何から着手し、どう進めればいいのか分からないという企業が増えている。そこで、移行からその後の運用に至るまでをカバーする注目サービスを活用し、VMwareから移行された企業のユースケースを紹介する。

高い技術力で業界をリードしてきた定番の仮想化基盤VMwareは、別企業による買収後、その事業モデルにさまざまな変更を加えた。中でも、ユーザー企業にとって特に影響が大きかったのは、永続ライセンスの廃止と課金単位の変更、製品ラインアップの簡素化による実質的な値上げ、リセラーなどの製品やサービス提供事業者の再編だ。

こうした事業モデルの変更により、VMwareから別環境への移行を検討する企業が増えている。実際にある企業では、ホスティング月額費用が30%増となることが明らかになり、クラウドプロバイダーが提供する仮想サーバー構築サービスへの移行を決断する。

シーイーシー 提供資料

VMWare 移行ユースケースを紹介

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

この企業では当初VMwareから移行を検討するうえで、本番環境の切り替え時のダウンタイム発生や、古いアプリケーションの新環境での動作、運用監視のレベル低下を懸念していた。しかしこれらの懸念は、マルチベンダー対応で仮想化基盤の環境移行プロジェクトを数多く手掛けてきた外部専門家による支援サービスを活用し、移行検討を進める中で払拭された。その後VMwareからの移行を実施し、月額ランニングコストやスポットコストの抑制、インフラ統合による管理運用の効率化など、目に見える成果を挙げるに至ったという。

* * *

本コンテンツでは、定番仮想化基盤VMwareから移行すべきか、留まるべきか、移行するのであればどの環境が自社にとって最適なのかを悩んでいる企業に向け、企業の移行検討背景や課題、移行後の効果や移行先選定理由などをユースケースで紹介する。環境移行を成功した2つのユースケースは、同様の課題を抱える企業にとっては大いに参考になるはずだ。

資料のご案内 シーイーシー 提供資料

VMWare 移行ユースケースを紹介

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：シーイーシー