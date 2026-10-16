事例

PayPayは人財需要の急激な拡大にどう対応したか。戦略的な意思決定を目指して人事データ基盤を刷新

スタートアップとして創業初期からグローバル展開を目指していたPayPayは、7,400万人ものユーザーを抱える国内有数のフィンテック企業である。そんな同社は、組織の急成長に伴うマネジメント上の課題に直面していたとのことだが、いかにしてこの課題を解消したのだろうか。

PayPayは、急速に拡大する組織の人財需要への対応に苦慮していたという。人事データがサイロ化していた上、情報の粒度や定義も統一されていなかったため、人財状況をリアルタイムかつ正確に把握することが困難だったのだ。

このような環境では、意思決定において勘や経験をベースにした「推測」に頼らざるを得ず、ビジネスの成長を支える戦略的な人事を遂行するには限界がある。

ワークデイ 提供資料

PayPayのグローバル展開を支える「人」と「データ」の基盤

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

拡張性と柔軟性を備えた人的資本管理ソリューションを導入

そこでPayPayは、拡張性と柔軟性を備えた人的資本管理ソリューションを導入し、人事データ基盤の刷新に踏み切った。これにより、人事部門や経営陣は信頼できる情報へ容易にアクセスできるようになり、人財に関する意思決定も根拠あるインサイトに基づくものへと変貌を遂げた。

また、社内のスキルセットを動的に可視化できるようになり、新規プロジェクトに必要なリソースの迅速な配置、スキルギャップの特定、それを埋めるための戦略的な採用活動も可能になったという。

* * *

リンク先のコンテンツでは、PayPayがどのように人事データ基盤を構築し、データドリブンな意思決定のための環境を整備したかを、CIOやHR本部長の声を交えて解説している。同社では、採用した人的資本管理ソリューションをAI時代に不可欠な基盤と位置付けているというが、その考え方も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 ワークデイ 提供資料

PayPayのグローバル展開を支える「人」と「データ」の基盤

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：ワークデイ