開発版リリース期間を3カ月から1週間へ、ソフトバンクのDevOps基盤を支えた監視の仕組み

ソリューション

ビジネスの変化に対応するため、多くの企業がアジャイルやDevOpsを導入している。しかし、その効果を最大化するには、開発から運用までを一気通貫で可視化し、ボトルネックを迅速に特定する仕組みが不可欠だ。

最先端領域のビジネスではニーズの変化がめまぐるしく、アプリケーションの仕様変更が頻発することで開発現場が疲弊するケースは珍しくない。ソフトバンクも同様の課題に直面し、変化に迅速かつ柔軟に対応するため、2018年からアジャイル開発とDevOps環境の構築に着手した。

CI/CDパイプラインによる自動化を進める一方で、新たな課題として浮上したのが、環境構築や運用監視の負荷である。特に、クラウドネイティブなKubernetes環境を前提としていたため、従来の監視ツールでは対応が困難だった。

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アジャイルとDevOpsで変化に強い開発環境を

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そこで同社が選んだのは、コンテナ環境に対応し、構築や学習のコストを低く抑えられる統合監視ツールだった。このツールを導入したことで、開発から運用までのあらゆる段階でシステムを可視化できたという。結果として、開発版のリリース期間は3カ月から1週間へ、商用デプロイは2週間から1日へと大幅に短縮された。

短縮を可能にしたのは、運用の効率化だけではない。APM機能により、開発段階から性能のボトルネックを早期に発見できるようになったことも大きい。開発と運用の担当者が同じデータを見て議論できる「共通言語」を手に入れたことが、開発サイクル全体の加速につながっている。

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リンク先の資料では、ソフトバンクがDevOps基盤の構築において直面した課題や、それを乗り越えるために統合監視ツールをどのように活用したのかを、担当者の声を交えて詳しく解説している。開発版リリースを3カ月から1週間に短縮した具体的な手法は、貴社の開発プロセス改革の大きなヒントとなるだろう。

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