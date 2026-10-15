駅や商業施設、飲食店の店頭などで、広告やメニュー、施設案内などを表示する大型ディスプレイを見かける機会が増えた。パソコンでおなじみのマウスコンピューターも、液晶ディスプレイブランド「iiyama」を通じてデジタルサイネージを展開している。



欧州で先にデジタルサイネージ事業を伸ばしてきた同社だが、今期は国内向けのラインナップを42.5型から98型までの6サイズへ広げるなど、国内市場の開拓に本腰を入れる。ただ、製品をそろえれば済むわけではないのが、デジタルサイネージの難しいところだ。今回は飯山工場を訪れ、国内展開を強化する狙いや製品づくりのこだわりについて、開発と製品企画の担当者に話を聞いた。

▼今回お話を聞いた方 開発・購買本部 製品部 製品企画室 松山順一氏 iiyama開発部 部長 下田正和氏

■デジタルサイネージ42.5型：ProLite LH4364UHS-B1AGJ

主な仕様

パネル種類：VA方式パネル（ノングレア）

サイズ：対角：108.0cm(42.5型)

信号入力コネクタ（デジタル）：HDMI × 2 ／ USB-C 2.0 × 1

保証期間：3年間保証

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欧州での伸びを後押ししたのは、顧客の声と復興基金

iiyamaブランドのデジタルサイネージは、欧州を中心に台数を伸ばしてきた。小売店やショッピングモールのほか、一部の空港にも導入されている。デジタルサイネージは、顧客の使用用途や設置環境の要望を考慮するため、製品選びも慎重にならざるを得ない。そうした顧客案件の要望を満たすことで採用され、実績を積み重ねてきたことが、iiyamaへの信頼につながっている。



欧州では、日本より早くからデジタルサイネージの活用が進んできた。その背景の一つとして、下田氏はコロナ禍に設けられた欧州での復興基金の存在を挙げる。



下田氏：「欧州では、『NextGenerationEU』という復興基金を通じて、デジタル化を後押しする補助金制度が整備されました。こうした政策の追い風もあり、デジタルサイネージ市場の拡大が加速したと感じています」

もっとも、補助金は一つのきっかけにすぎない。もともとiiyamaのディスプレイを扱っていた取引先から、デジタルサイネージについても問い合わせが寄せられていた。それを受けて、欧州でデジタルサイネージのラインナップをそろえ、拡販を積極的に進めていったのだという。

デジタルサイネージの需要が伸びる地域は、時期とともに変わってきた。当初はフランス、イギリス、ドイツの主要国で需要が多かったが、現在はベネルクス諸国や北欧などへと広がっている。

iiyamaのデジタルサイネージはなぜ欧州で選ばれた続けたのだろうか。

iiyamaが選ばれる理由とは?

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