生成AIを業務で使う機会は急速に広がっており、メールの下書きや情報収集、資料作成など、個人レベルではすでに日常的なツールになりつつあります。一方で、企業としてAIを業務に組み込み、継続的な成果につなげようとすると、思うように進まないケースも少なくありません。

個人では便利に使えているAIが、なぜ組織では途端に難しくなるのでしょうか。企業での活用には、業務への組み込み方や社内データの扱い、ガバナンスなど、個人利用とは違った難しさがあります。

今回、業務改善プラットフォーム「kintone（キントーン）」を提供するサイボウズ代表取締役社長 青野 慶久 氏と、キントーンを活用した業務改善を長年支援してきたジョイゾー代表取締役社長 四宮 靖隆 氏による対談を実施。企業がAI活用でつまずく背景から、生成AI時代の業務改善の進め方、企業を支えるパートナーの役割まで語っていただきました。

個人利用とは違う、組織でのAI活用の難しさ

――はじめに、近年注力されている取り組みも含め、お二人の自己紹介をお願いします。

ジョイゾー 四宮 靖隆 氏（以下、四宮）：ジョイゾーは2010年12月に設立し、その1年後にキントーンがリリースされてからは、キントーンのビジネスにフルコミットしてきました。2014年に提供を開始したキントーンの対面開発サービス「システム39」は、対応件数が先日2,000件を超えました。近年は会社としても個人としてもAI活用に力を入れており、AIを使ってお客様に価値のあるものをどう届けるかに注力しています。

株式会社ジョイゾー 代表取締役社長 四宮 靖隆 氏

サイボウズ 青野 慶久 氏（以下、青野）：サイボウズでは、お客様に合わせた業務アプリケーションを構築できるプラットフォーム「キントーン」を提供しています。この3年半ほどは生成AIの登場を受け、AIを自分たちのビジネスとどう融合させるかを模索してきました。そのなかで、AIを上手く取り込み、パートナーの皆さんにも活用していただくことで、キントーンの業務改善プラットフォームとしての価値をさらに高めていけるという手応えが、少しずつ見えてきました。

――AI活用が進む一方で企業間の格差が生まれているとも聞いています。この現状をどのように見ていますか？

四宮：活用の支援をしていて痛感するのは、AIリテラシーの格差の大きさです。マーケティングや営業、開発でAIを使うのが当たりまえになっている企業があるかたわら、個人ではメールの下書きに使う程度で、仕事にどう生かすかという具体的なイメージを持てていない企業も多いです。

青野：いま、便利だと言われているChatGPTのようなAIは、外部の知識を学んだAIです。社外のことを聞くにはよいのですが、社内で働いてもらうとなると事情が違います。新入社員と同じで、その会社がどんな組織で、どこにどんな仕事があり、どんなプロセスでデータを溜めているのかを何も知りません。どの仕事を手伝ってもらうのかを決め、そのためにどんな知識を渡す必要があるのかを整理しなければなりません。そこが深い谷になっています。毎日ChatGPTと会話しているから会社でも上手くいくかというと、まったく別の話なのです。

――経営と現場の間にも、認識のずれがあるのでしょうか？

青野：経営者やCIOの方と話すと、二言目には「AIはガバナンスが大変だ」という話になります。人事情報を教えたら、AIがそれをいろいろな人に話してしまうかもしれない。「整理しておいて」と頼んだら、必要なものまで消してしまうかもしれない。これは冗談ではなく、実際に起きていることです。そのため、とくに上場企業の経営者は、AIを社内に迎え入れることを恐れています。使いたい現場と、しっかりコントロールしたい管理側という対立構図になりがちです。

サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久 氏

四宮：新しいテクノロジーが生まれたときに必ず起きることだと思います。クラウドが登場したときも同じでした。便利だと考えて活用する人がいる反面、どこにあるか分からない場所に大事なデータを預けられないと考える人もいました。分かったうえでコントロールしながら使える人と、分からないから遠ざけてしまう人との間には大きな隔たりがあるのが現状です。

AIありきではなく、業務の課題を出発点に

――実際には、どのような相談が寄せられるのでしょうか？

四宮：「AIでこれをしたい」という具体的な相談は実は多くありません。むしろ、「AIを導入しなければいけないが、自社のどこで使えるのか分からない」という声がほとんどです。その意味では、キントーン AIは、AI活用の入り口として分かりやすい存在です。たとえば、請求書の一覧をAIで分析する活用例を見せると、「業務でこう使えるのか」というイメージが湧いてきます。

青野：私が受ける質問も、「AIを活用する必要があると思うのですが、どうすればいいですか」というものが大半です。AIを使うこと自体が目的になってしまっているのですね。ですから、いったん本来の目的に立ち返る必要があります。業務をもっと効率化していくために、まずどこに課題があるのかを見極める。そこから、AIが使えるかどうかを考える……、そうやって発想を逆転させる必要があります。

――“逆転させる”とは、具体的にはどのような進め方になるのでしょうか？

四宮：業務改善のプロセスとまったく同じです。当社が提供しているAIを活用した業務改善の伴走支援サービス「スキル39」でも最初に無料のコンサルティングを行いますが、いきなりAIの使いどころを決めるのではありません。まず、誰がどんな業務をしているのかを全部お話いただき、その内容をAIに渡して構造的に分解させます。

たとえば、問い合わせから見積もりまでの業務を分析したケースでは、打ち合わせから見積もりまでに時間がかかっていることが課題としてあがってきます。原因を掘り下げると、過去の類似案件を探したり、商品について先輩に確認したりする作業に時間を取られていたことが分かってくる。そこで、必要なデータをキントーンに集約し、検索や提案にAIを使うかたちをご提案する。こういう形で課題を特定してから、初めてAIエージェントを作るという流れですね。

青野：まさに、そうした進め方です。こういうケースにこそ、ジョイゾーのようなパートナーの力を借りる意味があります。日本の多くの企業はこの数年、「とにかくAIを活用しなければ」とライセンスを社内に配り、「みんなAIを使え」と号令をかけてきました。その結果、会議で使っていた5ページの資料が50ページになり、誰も読まない議事録が溜まっていく。何のためにAIを使おうとしていたのかが分からなくなっているのです。

一方で、キントーンで業務改善を経験してきた人たちは、AIの受け入れも上手にできるのではないかと思っています。道具は所詮道具であって、自分たちの仕事は何か、どうすればもっと良くなるのか、これを自分たちで考えることが大切です。難しいところはパートナーさんに教えてもらうとしても、自分たちの業務は自分たちで改善するという主体性が必要です。それがなければ、パートナーさんも支援しようがありません。キントーンで業務改善のマインドを身につけた人たちは、「AIを業務改善にどう生かすか」から発想できるので、AI活用にもスムーズにつながっていくのでは……？と期待しているところです。

大きな業務改善につながる小さな成功体験

――実際に支援を行うとき、どのようなアドバイスされていますか？

青野：ジョイゾーが「よく分かってるなぁ」と思うのは、AIを使い慣れていない人が、いきなり大きな業務改革に取り組んでも、上手くいかないということです。プロレスにたとえるなら、新人がいきなり大技をやろうとしても、体力がなくて大けがをしてしまうということです（笑）。まずは業務のごく一部分で構いません。それで、作業時間が半分になった、といった小さな成功体験を得るところから始めればいいと思うのです。

四宮：1日1時間かかっていた自分の業務をAIが代替してくれるだけでもいいですよね。実際、ジョイゾーの社内でも、バックオフィスのメンバーに請求書の結合作業をAIで試してもらいました。すると、半日かかっていた作業が5分から10分で終わり、本人が「あれができるなら、これもできるのでは」と、次々に自動化を進めてくれています。小技を積み重ねた結果が、気づけば大技になってくるのです。

――どのような業務から取り組むのが効果的なのでしょうか？

四宮：バックオフィス系の定常的なルーチン業務や、すでに手順化されている業務は効果が出やすいと感じます。また、一見すると属人的でAIには難しそうな仕事でも、業務内容を詳しく聞いていくと一定のルールがあるものです。そうした業務もAIに適している可能性があります。

当社が支援している興行団体を例にすると、複数の販売経路にまたがるチケットの座席管理に課題がありました。ネット販売や手売り、ファンクラブ向けの確保などが並行し、人手で座席を割り付けていたため、ダブルブッキングが起きていたのです。これに対し、現在では座席データと販売予定のチケットをキントーンに登録し、手売りしたチケットは写真をAIに読み取らせる仕組みづくりを進めています。キントーン上の空席状況を確認し、空いていれば確保済みに、すでに埋まっていれば登録を止めることで、ダブルブッキングを防ぐ狙いです。

青野：現場と接し続けているからこそのお話ですね。こうした積み重ねを続けていけば、5年、10年たったときにはデジタルに強い会社になっているはずです。

ただ、大企業の情報システム部門の方と話していると、AIに適切な権限を付与し、どの情報を渡すかを制御できないと思っている方は、まだ少なくありません。その点、キントーン AIでは、キントーンで設定したアクセス権限をそのままAI利用にも反映できます。

キントーン上で部長のAさんにはほかの人の給与データを閲覧する権限があり、マネージャーではないCさんにはその権限がないとします。その場合、キントーン AIを使っても、AさんはAさんが見られる範囲、CさんはCさんが見られる範囲のデータしか扱えません。つまり、AIを入れたことで、それまで見られなかった情報まで見えるようになるわけではありません。こうした仕組みを知らないまま、「怖いからやめておこう」と止まってしまうのは、もったいないことです。

四宮：ここは、データへのアクセス制御と、AIサービス側のセキュリティを分けて考える必要がありますね。キントーンにあるデータについては、キントーンのアクセス権によってAIから見える範囲も制御できます。一方で、外部の不正なサイトへのアクセスを防ぐなど、AI側で別途考えるべきガバナンスもあります。

大企業であれば、情報システムやセキュリティの専門部門がこうした点を検討できますが、そうした専門部門を持たない中小企業には、この切り分け自体が分かりにくい。だからこそ、知見のある私たちがきちんと伝えていく役割があると思っています。

AIありきではなく、業務の課題を出発点に

――そうした企業のAI活用を具体的に支援するのが「スキル39」ですね。改めて、どのようなサービスなのでしょうか？

四宮：スキル39は、AIを活用した業務改善を伴走型で支援するサービスです。業務分析から課題の掘り起こしをし、その課題を解決できるAIエージェントを開発する――ここまでをセットとして、初期導入費39万円（税別）で提供しています。

まず、お客様の業務を分析して課題を見つけます。そのうえで、AIエージェントだけで解決できるのか、AIとキントーンを組み合わせるべきなのかを見極め、課題に応じた「スキル」を作ります。スキルとは、簡単に言えばAIが読むための手順書です。

先ほどの新入社員の例でいえば、仕事の進め方を教えるためのマニュアルに当たります。「この手順でやってほしい」と渡しておけば、AIはそれに沿って処理できます。手順がなければ、同じことを頼んでも毎回違う結果が返ってきて、業務では使いにくいですから。人がやっている業務を手順化して渡せば、再現性の高いアウトプットが得られるようになります。

最初のスキルは私たちが作ります。ただ、スキル自体もAIを使って作れるので、その作り方もお伝えします。セッションが終わった後は、お客様自身が業務効率化のためのスキルを作れる状態を目指します。システム39で培ってきた業務改善やキントーンのデータ設計の知見も、ここで活用しています。

最初に動き出すところが一番大変なので、その立ち上げを私たちが一緒に支える。その後は、お客様自身で改善を回していける状態を目指すサービスです。

スキル39のサービスプロセス

青野：大事なのは、お客様自身が改善できるようになることだと思います。最初は教えてもらいながらでも、やがて自分のアイデアで業務を改善できるようになる。そこで人のスキルが上がり、それに合わせてAIに与える「スキル」もアップデートされていきます。

単に業務が便利になるだけでなく、人もAIとともに成長していく。そのなかで「自分で改善できた」という喜びを感じてほしい。それが私たちの基本的な思想であり、スキル39はその思想を一緒に体現するものだと思っています。

キントーンのデータをAIで生かす、パートナーへの期待

――青野さんは、キントーンにとってのエコシステムパートナーの存在価値をどう考えていますか？

青野：私たちはパートナーさんの成長を期待していますし、それを促していかなければなりません。キントーンでアプリを作れるだけでなく、AI活用まで踏み込めるようになっていかないと、パートナーさんが時代に取り残されてしまいます。

四宮さんとはパッケージ製品の時代から長くお付き合いしています。クラウドでノーコードという世界が広がり始めたとき、ジョイゾーさんはいち早く、対面開発を定額で提供するという新しいサービスを打ち出しました。それを見て、ほかのパートナーもクラウド時代のサービスのあり方を学んでいきました。同じことがAIの時代にも起きると思っていて、AI時代の新しいシステムインテグレーションを、ジョイゾーには引っ張っていってほしいと思っています。

それから、せっかくキントーンに蓄積してきたデータという資産があるなら、それをAIで使えるようにしていきたい。AIを生かすには、その前提として、さまざまな業務データをきちんと蓄積しておく必要があります。そう考えると、AI活用を進めることは、もう一度DXに向き合うことでもあるのです。

四宮：データの重要度は確実に上がりますね。キントーンの良さは、定量データだけでなく、コメントやスレッドへの書き込みのような定性データも同じプラットフォームに溜められることです。とくに中小企業では、顧客、商品、販売、問い合わせといった業務のデータがキントーンに詰まっています。

これまでであれば、キントーンに蓄積された業務データを生かすには、高価なツールや専門知識が必要でした。一方、生成AIは構造化されていないデータも整理して出力できるため、活用のハードルが一気に下がります。キントーンはAPIも豊富で、AIからデータを取りに行きやすく、ガバナンスも効いています。こうした環境を生かし、企業が蓄積してきたデータをAI活用につなげていくところにこそ、私たちの出番があると思っています。

――最後に、業務改善に悩む経営者やビジネスリーダーへメッセージをお願いします。

青野：大事なのは、手段と目的を取り違えないことです。技術がすごいとそちらに目が行きますが、まずはお客様が本来どんな仕事をしていて、何を改善したいのかに立ち返る。この基本姿勢が大事です。

もう一つ大事なのは、いきなり業務を革新的に変えようとするのではなく、いま困っているところから一つずつ改善していくこと。その積み重ねが、やがてより大きな業務改善につながります。そして最後は、楽しんでやること。自分たちでできるようになるのは面白いですよ。

四宮：私がよくお伝えするのは、AIはツールでもサービスでもなく、一人の人だと思って関わってください、ということです。「とりあえず投げれば、頭がいいからやってくれるだろう」ではなく、AIが業務について知らないことを一つずつ教え、こちらの意図に沿って動けるように育てていく。優秀な部下と接するような感覚で付き合えば、AIが間違えたときも「やっぱりダメだ」で終わらなくなります。

ただし、最終的に判断し、実行するのは人です。できなかったことができるようになるのは楽しい、という感覚を持っていただけるよう、私たちも支援していきたいと思います。

――AIを使うこと自体を目的にせず、まず自分たちの仕事を見つめ、できるところから改善を重ねる。難しいところではパートナーの力を借りながら、やがては自分たちで改善を回していく。そうして改善する力を社内に育てていくことが、生成AI時代の業務改善なのですね。お二人の話からは、AIの活用が、業務を改善するだけでなく、人や組織が成長することにもつながるのだと伝わってきました。とても参考になるお話、ありがとうございました。

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株式会社ジョイゾー

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