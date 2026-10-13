AI活用を前提とした業務プロセスの変革を推進している小岩井乳業。以前公開した記事では、長年活用しているkintone（キントーン）をAI活用に向けたデータ基盤へと整備し直すことを目的にアールスリーインスティテュート(以下、アールスリー)の「キミノマホロ for kintone」を活用したガバナンスの再構築に焦点を当てました。

その一方で、ガバナンスの再構築と並行し、キントーンに蓄積したデータをAIで活かすための取り組みも進められています。その一端を担うのが、M-SOLUTIONSが提供するキントーン連携サービス「Smart at AI for kintone Powered by GPT」(以下、Smart at AI)です。

二つのサービスを活用しながら業務プロセス変革を推進する同社の取り組みを通じ、「伴走支援」と「自走」のバランスをどう考えるべきか。デジタルICT戦略部 AI変革推進室の皆さんに、そのポイントを聞きました。

（左から）小岩井乳業株式会社 デジタルICT戦略部 AI変革推進室 室長 川口 賢一 氏、井関 顕也 氏、イ ボムソク 氏

伴走支援で得た“当たりまえを疑う視点”

――前回の取材では、AI活用を見据えたキントーンのガバナンス再構築に取り組まれていました。その後、プロジェクトはどのような段階に入っているのでしょうか？

川口 氏：アールスリーの伴走支援を受け、つくり上げたガイドラインのベースに沿い、優先順位をつけながら、社内への部分的なリリースをつづけている段階です。申請フローのような「これだけは押さえておくべき」というものからガバナンスの全体感に沿い、着手しているところです。

――伴走支援から得られたもので、とくに大きかったものを教えてください。

井関 氏：一つは、定期的に進捗を確認するサイクルを学べたことです。伴走いただいている間は、認識合わせの時間を明確に設けることができていましたが、自社だけになると、“なあなあ”になってしまいがちです。「社内だけでも定期的に確認の場を設けて、サイクルを回していく」というプロセスそのものが、意識的に定着できたと感じています。

もう一つは、当たりまえを疑う客観的な視点です。たとえば、ユーザーがログインする際のパスワード。以前は管理者が一括で管理していましたが、アールスリーから「これってユーザー自身で管理できませんか？」と一歩引いた視点をいただきました。ローカルルールを見直す大きなきっかけになりましたね。

川口 氏：さらに具体例をあげると、キントーンの「スペース」の運用に関する指摘です。我々は10年以上キントーンを利用しており、スペースに属さない野良アプリが山のようにあったり、いまの使い方に合わなくなっていた「ゲストユーザー」の運用が残っていたりしました。

アールスリーからは初期の段階で、「アプリはスペースに置いた方がアクセス権管理も含めて楽ですよ」「ゲストユーザー運用はやめた方がいいですよ」と指摘されていました。当時すぐには着手できなかったのですが、自走し始めて別の課題に直面したいま、あのとき指摘されていたスペースの考え方が、将来に向けた柔軟な設計にいかに重要だったかを痛感しています。

小岩井乳業株式会社 デジタルICT戦略部 AI変革推進室 室長 川口 賢一 氏

――プロの伴走ならではの、先を見据えた視点ですね。

川口 氏：まさにそこが大きいです。外部の専門的な知見を得ることで、「いまのままで本当に良いのか」と立ち止まって考えられるようになりました。

我々が目指す"自走"とは、新しいテクノロジーを入れたときにパートナーにすべてをお任せするのではなく、こうした外部の知見を得たうえで、自分たちで意思決定し、前に進めていくことができる状態を指します。一過性の課題解決で終わらない関係性を築けたからこそ、我々デジタル部門としての自走が始められたのだと思います。

プラグインの棚卸しでSmart at AIの必要性が明確に

――Smart at AIの導入は、ガバナンスの再整備とほぼ同時期だったそうですね。なぜ並行して行ったのでしょうか？

川口 氏：前提として、品質が担保されたデータにAIを活用したいという発想がありました。我々は長年キントーンを使っていることもあり、ユーザー部門においても自由にアプリがつくられています。しかし、それによってデータが散在してしまうという課題がありました。これがガバナンスの再整備を強く必要と感じた背景です。

同時に、この先確実にAIが世の中に広まることもわかっていました。早急にAI活用を進めるためには、データ品質の担保だけでなく、ガバナンスが再整備された基盤の上でAIを活用するための準備も並行して進めていくことが肝心だと考えていました。

――そうしたなか、Smart at AIを導入した決め手を教えていただけますか？

川口 氏：実は、ガバナンスを再構築する過程で、キントーンに導入されているすべてのプラグインの棚卸しを行っています。アールスリーの伴走支援を受けながら土台を整備し、各プラグインの役割を明確化するなかで、AI活用を担う重要な存在として浮かびあがってきたのがSmart at AIでした。

現場の自走を促すデジタル部門からのアプローチ

――デジタル部門としての自走が始まり、次はユーザー部門の自走を促す段階ですね。具体的には、どのような業務からSmart at AIの活用を始めたのでしょうか？

イ 氏：2025年10月、第一弾としてリリースしたのが、AIで議事録を作成する機能です。現在は社内で月200回以上利用されており、会議一回につき、議事録の作成時間を約40分短縮できています。作成者による品質のばらつきを抑えられることもメリットです。形式や情報の粒度がそろうため、会議後の認識のずれも少なくなったと聞いています。

最初に議事録を選んだのは、作成の流れが誰にとってもわかりやすく、AIを使う場面や効果をイメージしやすいからです。単にAIを組み込んでも、ユーザーが具体的な利用シーンをイメージできなければ使われるものになりません。そこでまず、現状の業務量を調査・分析し、全社共通であがった課題のなかからプロセスが明確なものを選んでAI化し、社内に展開しています。

キントーン上にAIで生成された議事録が作成される

――活用はどのように広がっていますか？

イ 氏：AI議事録での成功と、今年から本格化した生産性向上活動をフックに、現在は親しみやすさも込めて用途に合わせた「〇〇くんシリーズ」としてAI機能を展開しています。たとえば、キントーン上の情報をSVGファイルに書き込んでPowerPointのスライドとして書き出せる「スライドくん」や、業務や申請の流れをAIが図式化する「プロセスくん」などを近々ユーザーに案内できる見通しです。

このほか、画面のスクリーンショットを撮るだけで説明文などのマニュアルを自動生成する「マニュアルくん」、社内に蓄積された過去のQ&AをRAG(検索拡張生成)で参照して回答する「AI QAくん」の開発も進めています。今後も、個々の業務に合わせたAI機能を順次展開していく予定です。

小岩井乳業株式会社 デジタルICT戦略部 AI変革推進室 イ ボムソク 氏

井関 氏：私が担当している営業領域でも活用が進んでいます。当社では年に数回、取引先への大型提案の機会があり、数十人の営業担当が数百社に対して提案した結果がキントーン上で報告されます。以前は本社が手作業で内容を確認し、週次で社内に共有していましたが、これをSmart at AIでサマライズさせるようにしたのです。本社の作業負担が軽くなっただけでなく、各社の反応や成果をよりスピーディに共有できるようになりました。営業担当者も、うまくいった提案をすぐに知り、自身の商談に取り入れられます。

――ユーザー部門が今後自律的にAIを使いこなせるよう、デジタル部門として意識していることはありますか？

川口 氏：ユーザーが求めているのは業務課題の解決であり、AIそのものではありません。裏側でどんなテクノロジーが動いているかは、それほど重要ではないのです。そこで、我々は、「AIを自由に使ってください」と現場にすべて委ねるのではなく、すでに使われているキントーンアプリに業務特化型のAIを機能として組み込んで提供しています。

ユーザーは従来の業務プロセスを変えずに、いつものアプリを使うなかで自然にAIによる支援を受けることができます。各部門が無秩序に市民開発を進めるのではなく、全社で統制を効かせながら現場へ展開する。デジタル部門が現場に伴走しながら自走を促していきたいと考えています。

伴走支援と自走は、行ったり来たりするもの

――今後の展望についてお聞かせください。

イ 氏：AIをさらに業務に浸透させ、ユーザー部門が主体的に使いつづけていくことで「ここをこう変えてほしい」といった要望が自然にあがってくる状態を目指しています。その声を受けて改善し、また使ってもらう――そんな改善のサイクルを回すことで、ユーザー部門の自走にもつなげていきたいと考えています。

井関 氏：現在は、複雑なアプリ連携やプラグインを使った処理になると、我々デジタル部門に相談が寄せられます。将来的には、そうした高度な処理もユーザー部門で構築・運用できるようにしたいですね。統制を取りつつ、市民開発の範囲をより高度な領域まで広げていければと思っています。

小岩井乳業株式会社 デジタルICT戦略部 AI変革推進室 井関 顕也 氏

――DX推進やAI活用において、企業は「プロによる伴走支援」と「自社での自走」のバランスをどう取るべきでしょうか。最後に、これまでのお話を総括してアドバイスをお願いします。

川口 氏：我々と同じデジタル部門の自走という観点でいえば、「やりたいけれど、やり方がわからない」という段階においては、プロの伴走支援はマストだと思います。

イ 氏：最初は伴走してもらうところからスタートし、どこで自走に切り替えるかを自社で見極め、改善サイクルを自分たちで回せる仕組みをつくる。多忙のなかでは難しい場面もありますが、まさにそこをAIなどで効率化しながら、自走へと近づけていけると良いでしょう。

井関 氏：伴走支援を受けるときも、最終的に何を実現したいのか、つまり、自社の意志を持ちつづけることが重要です。外部の知見を借りながら、自社としてどうできるかを主体的に考えて、自分たちで担える部分を少しずつ増やしていく。そして、手に余る大きな課題や新たな案件が出てきたら、再びプロに伴走してもらう。

伴走支援と自走は、完全に切り離されたものとは考えていません。必要なときにはプロを頼り、身についたところから自分たちで担う。その間を行ったり来たりすることが、バランスを保ちながら成長していくために必要なのではないでしょうか。

――最後に、今後はユーザー部門での自走をさらに深め、広げていくことになると存じます。その際に重要となるポイントについて、お考えをお聞かせください。

川口 氏：デジタル部門が現場に伴走する側に回ると、導入した仕組みを運用していくのは、あくまで現場を含む自社です。社内に「自分たちでもやってみたい」という意欲が芽生えなければ、外から押しつけられたものになり、一部の人にしか使いこなせない仕組みになってしまいます。

この現場の自走フェーズで最も注意すべきは、「つくった人がいなくなっても維持できるのか？」という点です。いま、AIツールなどを使って現場部門が脚光を浴びやすい世界観になっていますが、仕組みをつくるということは本来、運用保守の責任がともないます。つくった人やその部署がきちんと責任を持てるようになっているか。つくりっぱなしにしないための体制まで含めて考えられているか、こういった視点を養っていく必要があります。

だからこそ、現場の改善活動を会社全体で評価し合う文化へと昇華させていかなければなりません。一部の光る人だけがやるのではなく、我々システム部門も含めて、現場の取り組みを積極的に評価していく仕掛けをつくっていくことが、真の自走には不可欠だと感じています。

――ありがとうございました。

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