生成AIの従量課金、どう見極める? 大手企業の実践者が語る「判断・仕組み・転換・持続」

レポート

生成AIの業務活用が進むほど、企業には「何を使うか」だけでなく、「どこまで試し、何をもって次へ進むか」という判断が求められる。費用、成果評価、業務プロセス、推進体制をどう設計すれば、現場の試行を組織の成果につなげられるのか。実践者と企業の情報システム・DX推進担当者の議論から、導入後に押さえるべき論点を整理する。

生成AIの導入・活用に携わる大手企業の実践者や、情報システム・DX推進担当者が集まった交流会では、利用量に応じて費用が発生するサービスを、企業がどう選び、管理するかが議論された。

従量課金で利用するMicrosoft Copilot Coworkや、従量課金を選択できるMicrosoft Copilot Studioなど、選択肢は広がっている。既存機能を使い込むのか、対象を絞って試すのか、条件が整うまで待つのか。問われているのは、ツールの新しさではなく、自社の業務と期待成果に照らして次の一手を判断できるかどうかだ。

ウチダスペクトラム 提供資料

生成AIを導入から定着へ進めるには

情シス・DX推進担当者が語った、従量課金と成果評価の現実

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既存機能で足りるのか、新たな機能を選ぶのか

資料では、Microsoft Copilot CoworkやMicrosoft Copilot Studioを例に、既存機能で対応できる範囲を見極めた上で、業務の範囲と期待成果から必要な機能を選ぶ考え方を紹介している。さらに、技術・実務・ROIによる検証、予算と意思決定権限の整備、業務プロセスの再設計、現場の協力者を巻き込む推進体制までを「判断・仕組み・転換・持続」の4局面で整理。個人の作業効率化と組織の業務変革を混同せず、検証から定着へ進むための実践的な視点を確認できる。

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判断の対象は、サービスや課金方式だけではない。資料では、法人向けMicrosoft Surfaceを例に、生成AIの処理をクラウドに任せるのか、端末側で行うのかという選択肢も紹介している。目的、性能、データ、コストに応じて処理する場所を選ぶ視点は、生成AI活用を単一の製品選定ではなく、業務全体の設計として捉える上での補助線となる。

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