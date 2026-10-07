年間125時間分の「見えないコスト」が情シスの負担に。TCO削減に寄与するビジネスPCの機能とは

ある調査によると、情シスの8割以上が「問い合わせ対応によって戦略的業務の時間が不足する」と感じているという。1日に30件以上の問い合わせに対応する企業も46.2%に上り、PCに関する対応工数の削減は、情シスの生産性向上に直結する重要なテーマだ。
そこで注目したいのが、PCの購入価格には表れない「見えないコスト」である。PC調達時に初期コストばかりを優先すると、結果的に運用・保守にかかるTCO（総保有コスト）が増大してしまい、これが情シスのリソースを圧迫し続けることになる。
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「PCが動きません」……その問い合わせ、年間125時間分の“見えないコスト”です 情シスの業務を変える「TCO削減戦略」
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従業員の自己解決を促して情シスへの問い合わせを削減
では、TCOを削減できるPCとはどのような特長を備えているのだろうか。例えば、トラブル時にPC固有の状態を把握し、解決策を示してくれるAIチャットボットが搭載されていれば、従業員は自己解決が可能になり、情シスへの問い合わせも削減される。これにより、年間約125時間もの工数削減が見込めるという。
また、OSが起動しないような状況でもハードウェアの問題を切り分けられる診断機能や、ドライバの更新を自動で通知する機能があれば、トラブルの防止や迅速な原因究明に寄与する。
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リンク先のコンテンツでは、PC運用における「見えないコスト」を可視化し、TCOを削減するための戦略を解説している。TCO削減が期待できるPC機能の詳細とそのコスト削減効果の試算も確認できるので、次期PC選定のための判断基準が得られるはずだ。
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