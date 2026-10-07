レポート

ビデオ管理システムの選定時に何を優先すべきか。投資効果を最大化する8つの要素に迫る

企業が保有する物理的な資産を侵入や盗難などから守る「フィジカルセキュリティ」において、中核的な役割を担うのがビデオ管理システム（VMS）です。しかしその基盤が新たなデバイスの追加やテクノロジーの進化に対応できず、かえって将来の足かせになるケースが見受けられます。

導入しているビデオ管理システムが、特定のベンダー製品に縛られるクローズドな仕様だと、最新技術の導入や他システムとの連携が妨げられてしまいます。また、事業の拡大に伴ってカメラの台数を増やしたところ、パフォーマンスが低下したり、運用管理が複雑化したりする場面も珍しくありません。

こうした課題はシステムの信頼性低下やサイバーリスクに結び付き、オペレーターの負担やコンプライアンスの違反など、より深刻な事態を招く要因となり得ます。

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求められるハイブリッド環境への対応

そこで求められるのは、特定の製品に依存しないオープンアーキテクチャや、拠点ごとの要件に応じてオンプレミスとクラウドを組み合わせられるハイブリッド環境への対応です。実際、企業の44%はフィジカルセキュリティの1/4以上をクラウドまたはハイブリッドクラウドで運用しているといいます。

加えて、高度化するサイバー攻撃からシステムとデータを保護するために、設計時から組み込まれたセキュリティ機能も重要でしょう。こうしたさまざまな要素を満たすことで、ビジネス変化や技術革新に柔軟に対応可能なビデオ管理システムが実現されるのです。

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リンク先のコンテンツでは、ビデオ管理システムの選定における8つの課題と、投資効果を最大化するための8つの要素を解説しています。さらに考慮すべきテーマとして、統合化とクラウド対応、データ主導、IT部門とフィジカルセキュリティ部門の融合についても整理しているので、導入ガイドとしてお役立てください。

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