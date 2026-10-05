生成AIの登場から3年以上が経ち、企業におけるAI活用は、チャットボットや文章作成支援から、より実践的な業務領域へと急速に広がりつつある。なかでも注目を集めているのが、人に代わって判断や作業を担う「AIエージェント」だ。



一方、建設や流通、設備保全、運輸などの現場では、人手不足が深刻化しているにもかかわらず、AI活用は思うように進んでいないのが実情だ。DX施策は数多く導入されているものの、PoC（概念実証）の段階にとどまり、本格展開まで至らないケースも少なくない。



画面の中（デジタル空間）で進化を遂げた「AIエージェント」を、いかに建設や流通といった「現実の作業現場（フィジカル空間）」へ連れていくか。今、現場DXは新たなステージを迎えている。



こうした状況を変えようとしているのが、IoTプラットフォーム「BizStack」を展開するMODE, Inc. （以下、MODE）だ。同社が2026年9月に開催したイベント「MODE CHANGE 2026」では、「デジタルから、フィジカルへ― フィジカルAI時代の現場DX」をテーマに、最新の現場DXの技術、ソリューションが紹介された。



イベント開催にあたり、シリコンバレーを拠点にAI動向を見続けるMODE CEOの上田学氏に、日本の現場が直面する課題や、AIエージェントがもたらす現場DXの未来について聞いた。



シリコンバレーでは何が起きているのか―「AIが働く」時代への危機感

上田氏がまず指摘したのは、日本と米国、とりわけシリコンバレーにおけるAI活用への温度差だ。



「シリコンバレーにいると、AIによって世の中がものすごい勢いで変わっていることを日々実感します」（上田氏）



シリコンバレーでは、AIによってソフトウェア開発やデザイン、営業といった業務のあり方そのものが変わりつつある。AIを前提に業務プロセスを組み直し、少人数で新たな事業を立ち上げる企業も出てきている。そうした変化を間近で見ているからこそ、上田氏は強い危機感を抱いているという。



しかしこの進化を、建設業をはじめとする現実の作業現場（フィジカル空間）へ持ち込もうとした瞬間、大きな壁が立ちはだかる。それは、現場のリアルな状況が分からない限りAIは働くことができないという、物理的な制約だ。



「本社ではAIを画面の中で動かして業務を変えようと考えますが、現場が求めているのはシステム導入そのものではありません。現場にとって重要なのは、それによって日々の物理的な仕事がどれだけラクになるか、という結果です。」 （上田氏）



生成AIは、文書作成や情報整理といったデスクワークとの親和性が高い。一方、建設や設備保全などのフィジカルな業務の比重が高い現場では、「AIが何をしてくれるのか」が見えにくい。そのため、AIを導入すること自体が目的になってしまうと、現場には受け入れられにくいという。



現場が求めているのはAIではなく、「仕事がラクになる」こと

では、現場にAIを浸透させるためには何が必要なのか。上田氏は、「AIという言葉を前面に出さないことが重要」と指摘する。現場の担当者が求めているのは、最新技術そのものではなく、自分たちの仕事がラクになることだからだ。



「人はなかなか動けません。それよりも、『毎日見回りに行かなくて済みます』『夜中に確認しなくても、AIが見てくれます』というように、具体的にどんな負担が減るかを示すように心がけています」（上田氏）



MODEが顧客企業と向き合う際にも、この考え方は徹底しているという。同社では、まず現場へ足を運び、どのような業務が行われているのか、何に時間がかかっているのか、どの作業が負担になっているのかを丁寧にヒアリングする。



「AIやIoTの技術はすでに数多く存在しています。大切なのは、新しい技術を探すことではなく、『どんな課題を解決するのか』を見つけることです」（上田氏）



AIありきではなく、現場の課題を起点に考えること。それこそが、DXを現場に定着させるための第一歩となる。



AIは「アラートの先」にある作業まで担えるのか

MODEは創業以来、IoTを活用した現場の見える化に取り組んできた。センサーやカメラで設備を監視し、異常が起きた際に通知する。これが従来のIoTの役割だった。しかし、AIエージェントの登場によって、その役割は大きく変わり始めている。



たとえば、騒音や設備異常が発生した場合、これまでは担当者が状況を確認し、報告書を作成したり、関係者へ連絡したりする必要があった。AIエージェントは、こうした一連の定型業務を自動で処理できるようになりつつある。



「異常を知らせるだけではなく、その後の報告書作成やワークフローまでAIが代行できるようになります。人が行っていた細かな事務作業をAI作業員が担うことで、現場全体の生産性は大きく変わります」（上田氏）



IoTがおもに「監視」のための技術だったのに対し、AIは「判断」や「作業」を担う存在へと進化している。多拠点で設備や現場を管理する企業にとって、膨大なアラートや報告業務をいかに効率化するかは共通の課題だ。AIエージェントは、そうした日々の業務を支援する“新しい働き手”になり得る。



建設現場の「見に行く」作業を、AIエージェントが減らす

具体例として上田氏が紹介したのが、水中ポンプの監視業務だ。



建設現場では、大雨や地下水の流入による浸水を防ぐため、水中ポンプが24時間稼働している。しかし、ポンプが停止したり異常が発生したりすると、現場の安全や工事の進行に大きな影響を及ぼすため、これまでは作業員が定期的に現場を巡回し、稼働状況を目視で確認しなければならなかった。



MODEでは、水中ポンプの稼働データや水位センサーなどの情報をリアルタイムに収集・統合し、AIが状況を解析することで監視業務の効率化を進めている。AIが状況を判断し、必要な場合だけ担当者へ通知することで、夜間や休日を含めた見回りの負担を大幅に軽減できるという。



単にポンプの状態を遠隔で確認できるようにするだけではなく、複数のセンサー情報をもとに現場の状況を理解し、次に取るべき対応を判断する。これがAIエージェントの大きな特徴だ。こうした仕組みは、設備管理やインフラ保守など、さまざまな現場業務へ広がる可能性を持つと上田氏は指摘する。



フィジカルAIは「人型ロボット」だけではない

AIエージェントがデジタル空間で仕事を担うようになる一方、現場では「フィジカルAI」の進化にも注目が集まっている。人間のように動くヒューマノイドロボットが話題になることも多いが、上田氏は、建設現場では別の形で実用化が進むとみている。



「建設現場は地面が平らではありません。穴が開いていたり、ぬかるんでいたりと、ロボットが活動するには非常に厳しい環境です。そのため、人型ロボットよりも、現場に適したロボットのほうが先に普及すると考えています」（上田氏）



その代表例がドローンだ。すべての場所にカメラを設置することは難しい建設現場でも、ドローンであれば必要な場所へ飛行し、画像や動画を取得して戻ってくることができる。



「『現場に行って状況を確認する』という業務は、ドローンが得意な分野です。建設現場では地上を移動するより、空を飛んだほうが実用的なケースも多くあります」（上田氏）



さらに今後は、重機そのものがAIによって自律的に作業する世界も現実味を帯びてくるという。危険な場所での遠隔操作はすでに行われているが、その操作をAIが担うようになれば、人が危険な場所へ立ち入る必要はさらに少なくなる。



現場にはDXツールがあふれている、それでもDXが進まない理由

上田氏は、DXが進んでいないと言われる現場でも、実際には多くの企業がさまざまなシステムを導入していると指摘する。



「DXという言葉は10年以上前から使われていますが、現場では何もしていないわけではありません。多くの企業がデジタル化を進め、用途ごとのシステムを導入しています」（上田氏）



しかし、監視システム、安全管理システム、設備管理システムなどが個別に導入された結果、システムが分断され、現場全体を俯瞰して判断することが難しくなっている。



MODEが提供する「BizStack」は、こうした既存システムを置き換えるのではなく、IoT機器や各種システムを横断的につなぎ、現場全体を一元的に把握できる環境を目指している。



さらにAIエージェントを組み合わせることで、「情報を見る」だけでなく、「判断し、作業を実行する」ところまで支援できるようになる。



上田氏は、「既存のシステムを活かしながら連携させることで、これまでのDX投資を無駄にすることなく、新たな価値を生み出せることが大きな特徴です」と説明する。



設備保全の人手不足に、AIエージェントはどう応えるのか

今後、MODEがAIエージェント活用の可能性を特に感じている分野の一つが、設備保全やメンテナンス業務だ。



鉄道設備や商業施設、オフィスビル、工場などでは、設備が24時間365日稼働している。一方で、管理人や保守担当者は年々減少しており、一人が複数施設を担当するケースも珍しくない。



「昔は建物ごとに管理人が常駐していましたが、現在では複数施設を巡回する運用が一般的になっています。この流れは今後さらに加速するでしょう」（上田氏）



そこで期待されるのが、AIとIoTによる常時監視だ。異常をAIが検知し、ドローンが現場へ飛んで状況を確認する。本当に人が対応すべきケースだけ、担当者が現場へ向かう。そんな運用が現実のものになりつつある。



人手不足が避けられない時代だからこそ、人が行うべき仕事とAIが担う仕事を切り分けることが重要になる。



"AI作業員"が現場を変える―「MODE CHANGE 2026」で示す次世代オペレーション

こうした現場DXの最新動向が紹介されたのが、9月に開催された「MODE CHANGE 2026」だ。



上田氏は基調講演「デジタルから、フィジカルへ ― AIが現場に降りてくる時代に、MODEは何を賭けるのか」において、AIエージェントによって現場運営がどのように変わるのかを、具体的な事例を交えながら紹介した。



当日は、CEO基調講演のほか、ゲスト講演、顧客講演、パネルディスカッション、MODEセッションなどを通じて、現場DXとAI活用の最新動向が多角的に語られた。



「今年になってAIエージェントという言葉が広まりましたが、私は『AI作業員』という表現のほうがイメージしやすいと思っています。AIが人の代わりにさまざまな仕事を担うことで、少ない人数でも現場を運営できる時代がやってきます」（上田氏）



イベントでは、IoTによる監視にとどまらず、AIが状況を理解し、判断し、ワークフローまで実行する最新事例も紹介された。



「『こんなこともできるのか』『これは現場で使えそうだ』と思っていただけるような事例を、できるだけ多く紹介しました」（上田氏）



シリコンバレーでは、AIを前提とした新しい働き方やビジネスモデルが次々と生まれている。AIが人に代わって業務を担う世界は、現実のものとなりつつあり、その変化のスピードは非常に速い。

だからこそ、これからの現場も「AIをどう使うか」ではなく、「AIとどう働くか」を考える段階に入っているという。



最後に上田氏は、「MODE CHANGE 2026」に込めた思いをこう語った。



「MODEが目指すのは、単にデータを集めてモニタリングすることではありません。AIエージェントを現場に適応させ、人間の指示を理解して動く『AI作業員』としてフィジカルな世界へ実装することです。それこそが、人手不足に悩む日本の現場を救う唯一の解決策だと確信しています」（上田氏）



自社の現場にAIをどう取り入れ、業務変革につなげるべきか。「MODE CHANGE 2026」は、その具体像を考える機会となるはずだ。



▼「MODE CHANGE 2026」アーカイブ配信はこちら：



[PR]提供：MODE