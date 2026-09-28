ソリューション

大量の誤検知がSOCのアラート疲れを招く。AI駆動型セキュリティ基盤がもたらす経済効果とは

サイバー攻撃の高度化・巧妙化が加速する中、SOCは大量のアラートに追われ、疲弊している。断片化されたツールによる手動での対応は限界を迎え、いまや重大なインシデントを見逃すリスクが懸念されている。

脅威の多様化や攻撃対象領域の拡大は、セキュリティ運用の負荷をますます高めている。特に従来型のSIEMが大量の誤検知を生み出していることから、SOCアナリストはサイロ化された複数のツールを横断しながら膨大な量のアラートを手動でつなぎ合わせ、一貫したインシデントの背景を構築する作業に何時間も費やしているのが実情だ。

これではインシデント対応が遅延するだけでなく、アナリストのアラート疲れや燃え尽き症候群、専門人材の離脱を招いてしまう。

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求められるセキュリティのプラットフォーム化

そこで注目されているのが、SIEM、SOAR、XDR、EDRといった機能を統合したクラウドネイティブのAI駆動型セキュリティ基盤だ。膨大なセキュリティデータをAIが分析、関連付けすることで、アナリストは単調な反復作業から解放され、より戦略的かつ高度な業務に集中できるようになる。

実際、このアプローチを採用したことで、投資収益率（ROI）244%を実現、ティア1 SOCによる一次対応が必要なアラート数を85%削減、平均修復時間（MTTR）を85%短縮といった成果が得られた企業もあるという。

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リンク先のコンテンツでは、SOCが直面する課題を踏まえながら、AI駆動型セキュリティプラットフォームの経済効果について第三者機関の分析を基に解説している。コスト削減や生産性向上の根拠となる数値を詳しく示しているので、次世代のセキュリティ体制を構築する際の参考になるはずだ。

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