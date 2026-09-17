レポート

なぜ自社の生成AIプロジェクトはPoC止まりなのか。求められるのはAIエージェントシステムの構築

多くの企業の生成AIプロジェクトは、PoCから本番環境へのスケールに苦心しているようだ。調査によれば、世界のエンタープライズの85%が生成AIを導入済みで、その割合は2027年までに99%に達することが予測される一方、自社のインフラがAIに対応可能と確信している企業は22%にとどまり、生成AIモデルが本番レベルにあると回答した企業も37%に過ぎない。

生成AIの活用がパイロットプロジェクトの段階にとどまりがちな背景としては、生成AIアプリケーションを本番環境でスケールさせるための堅牢なインフラや高度なツールの欠如、そして企業が保有する独自データとの連携が不十分といった要因が挙げられる。

結果として、不正確で関連性の低いアウトプットが生成されるリスクを抱えてしまい、投資対効果を見出せないままプロジェクトが停滞してしまうことになる。

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AIエージェントシステムの多様なユースケースを紹介

求められるのは、単体の生成AIモデルに依存するのではなく、複数のコンポーネントを統合して複雑なタスクを遂行する「AIエージェントシステム」というアプローチだ。

この仕組みは、大規模言語モデル（LLM）を頭脳としつつ、予測や分類を得意とする従来の機械学習モデル、社内のデータベースやAPIといった各種ツール、そして企業固有のデータを連携させることで、高度な意思決定と行動を可能にしてくれる。これにより、生成AIの活用は単なる応答の生成から、自律的なタスク実行という新たな段階に移行する。

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リンク先のコンテンツでは、生成AIを本番スケールさせるAIエージェントシステムについて、その仕組みから構築手法、ガバナンスまでを5つのステップで解説している。カスタマーサポートの自動化や営業・マーケティング支援など、多様なユースケースも紹介しているので、生成AIの活用を具体化する際の参考になるはずだ。

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