レポート

旅館・ホテル業界の7割超が慢性的な人手不足に直面。属人化した教育体制から脱却するマニュアル運用とは

近年の宿泊業界はインバウンド需要が回復する一方、人手不足がかつてないほど深刻化しつつある。調査によれば、旅館・ホテル業界の7割超が人手不足の課題を抱えており、その割合は他業種と比較しても高い。さらに、厚生労働省の『令和3年雇用動向調査』では、宿泊業・飲食サービス業の離職率は25.6%と、産業別で最も高い結果となる。

人材獲得競争が激しくなる中、宿泊業において採用した人材がなかなか定着しない背景としては、長時間労働や賃金水準などの要因が挙げられるが、属人化した教育体制の課題も見受けられる。

現場のOJTに依存した教育は、教える側にとって負担となるだけでなく、サービスの品質にばらつきを生じさせ、新人が早期に活躍する機会を奪う一因になってしまいがちだ。

スタディスト 提供資料

宿泊業向け 人手不足を解消するマニュアル活用事例集

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

マニュアルを活用した教育の仕組み化

人材の定着を図る上で注目したいのが、マニュアルを活用した教育の仕組み化である。これにより、新人教育の効率化に加え、オペレーションの標準化や、全社的なサービスレベルの向上にも結び付けられる。

その際、文字ばかりで分かりにくかったり、情報が古かったりするマニュアルは、現場で活用されず形骸化する恐れがある。求められるのは、画像・動画ベースで視覚的に分かりやすく、必要な時にすぐ参照でき、常に最新の状態に保たれたマニュアルの運用だ。

* * *

リンク先のコンテンツでは、宿泊業におけるマニュアルを活用した教育体制の重要性を指摘している。マニュアルをいかにして運用すればよいか、4社の具体的な成功事例なども確認できるので、参考になることだろう。人手不足への対応や教育の効率化、施設・従業員によるサービス品質のばらつきに課題を抱える担当者の方には、ぜひ目を通してもらいたい。

資料のご案内 スタディスト 提供資料

宿泊業向け 人手不足を解消するマニュアル活用事例集

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：スタディスト