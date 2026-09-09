ソリューション

形骸化しがちな標的型メール訓練。評価指標を開封率から報告率へ転換する意義とは

疑似的な攻撃メールを従業員に送信してテストする標的型メール訓練を定期的に実施している企業は珍しくない。しかし、毎回同じような手口のメールでは従業員の緊張感は薄れ、いつしか形骸化してしまいがちだ。そんな訓練の効果にどこまで確信を持てているだろうか。

調査によるとサイバー攻撃による情報漏えいの約90%が人為的ミスに起因しており、やはり技術的な防御をすり抜けてくる脅威に対しては、人による防御すなわち「ヒューマンファイアウォール」の構築が不可欠だ。

そのため企業は標的型メール訓練を実施するものの、開封率やクリック率の低減でその成果を測定する手法は、十分に課題をとらえきれない場合もある。生成AIによって攻撃メールが巧妙化・個別最適化されている中、「騙されない人」を育てるという従来のアプローチだけでは不十分になりつつある。

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形骸化した訓練を、最強の防御インフラへ ヒューマンファイアウォール構築の実践ガイド

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報告を推奨する文化の醸成が不可欠

そこで注目したい評価指標が報告率である。「うっかり開封したこと」を責めるのではなく、「不審なメールを報告すること」を推奨する文化が醸成されれば、より早くインシデントの予兆を検知し、組織全体で共有できるようになる。

その実現のためには、素早く直感的に報告できたり、報告したことを評価したり、セキュリティ担当者への通知が即行われたりする仕組みが不可欠だ。また、AIを活用したリアルな攻撃で本気の訓練を行い、マンネリ化を解消することも重要となる。

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リンク先のコンテンツでは、訓練において不審なメールの報告率を指標にする意義と、そのための仕組みについて解説している。6カ月で報告率が80～90%以上に向上するなどの各種成果や、報告する組織への転換に向けたチェックリストも確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

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