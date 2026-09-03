ソリューション

ITインフラの老朽化が「隠れたコスト」を生み出す。成長のために求められる5つの視点とは

ビジネスの成長とテクノロジーの進化がますます加速する昨今、組織は常に変化への対応を迫られている。しかし日々の運用管理に追われる中で見過ごされがちなのが、システムの老朽化という課題だ。これが業務速度の低下やセキュリティリスクといった「隠れたコスト」を生み、成長の足かせの要因となる。

老朽化したインフラは、業務効率の低下やメンテナンスコストの増大を招くだけでなく、巧妙化するサイバー攻撃に対する脆弱性を浮き彫りにする。特にAIの活用が企業の競争力を左右する現代において、その基盤となるインフラの性能不足は致命的といえる。

例えばテクノロジーが旧式のままのノートパソコンでは、起動に10分かかったり、プレゼン中に機能停止したりするなど、日々の煩わしさが業務全体の速度を低下させてしまう。こうしたデバイスの老朽化は、進化する脅威に備えることを困難にする。

デル・テクノロジーズ 提供資料

﻿日々の業務を支える設計

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成長を続ける組織の99%がAI戦略を策定済み

老朽化、コスト増、セキュリティリスクといったIT課題を克服し、テクノロジーを真の成長エンジンとするには、場当たり的な対処ではなく包括的なIT戦略が不可欠だ。

具体的には、従業員の生産性を最大化する「ワークプレースの刷新」、AIなどの高度なワークロードに対応可能な「データセンターの設計」、ビジネスを脅威から守る「サイバーセキュリティの強化」などが重要な柱となる。さらに、エネルギーコストの削減とサステナビリティへの貢献を両立させる「効率性の追求」も、現代の企業に求められる視点といえる。

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リンク先のコンテンツでは、中小企業が直面するIT課題をワークプレース、データセンター、AI、セキュリティ、サステナビリティという5つの視点から整理し、それぞれに対する具体的な解決策と、将来に向けた体制整備のロードマップを解説している。

また、成長する組織の76%が「既存のストレージ容量では、増大するAIニーズに対応できない」と回答した調査結果や、99%がAI戦略を策定済みであるというデータを引用し、課題の深刻さと対策の緊急性を明らかにしている。ぜひ参考にしてもらいたい。

[PR]提供：デル・テクノロジーズ