ソリューション

ハイブリッド環境の浸透がアタックサーフェスの拡大を招く。巧妙化する脅威からインフラを守る手段とは

昨今は多くの企業がビジネスの俊敏性を求め、ハイブリッドクラウドの導入を進めている。オンプレミスとパブリッククラウドを組み合わせることで得られる柔軟性は、組織にとって大きなメリットとなるが、それと引き換えにITインフラはますます複雑化し、セキュリティの課題も深刻化している。

ハイブリッド環境の採用がもたらすシステムの複雑性は、かつての比ではなく指数関数的に増大している。アタックサーフェスも急激に拡大しており、これが攻撃者にとっての格好の標的となる。

いくつものセキュリティツールが環境ごとに乱立し、全体を俯瞰した可視性の確保や一貫したポリシーの適用が困難という状況も、多くの組織が直面している課題である。

パロアルトネットワークス 提供資料

ハイブリッドインフラストラクチャが攻撃の標的となる理由

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

ランサムウェアやワームにどう立ち向かうべきか

加えて、自己拡散能力を持つランサムウェアや、コンピューティングリソースを窃取するクリプトジャッキング、コンテナ環境の脆弱性を突くワームなど、ハイブリッド環境のリスクを狙った攻撃は後を絶たない。

これらの脅威に対抗するには、攻撃者が偵察から侵入、内部拡散に至るまでの各段階で用いる戦術を理解し、それらに対して多層的な防御を講じる必要がある。その際は、ITインフラ全体にわたる一貫した可視性の確保と、自動化されたインテリジェントな脅威防御が不可欠となるだろう。

* * *

リンク先のコンテンツでは、ランサムウェア、クリプトジャッキング、クリプトワームといった脅威シナリオを基に、ハイブリッド環境が直面するセキュリティ課題を明らかにしている。攻撃の各段階でどのような防御が有効なのか、そのアプローチが確認できるので、複雑化したITインフラを保護する際に役立つはずだ。

資料のご案内 パロアルトネットワークス 提供資料

ハイブリッドインフラストラクチャが攻撃の標的となる理由

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：パロアルトネットワークス