ソリューション

金融機関のダイレクトアプリに税公金納付機能を組み込むには。開発期間やコストを抑制するアプローチに迫る

地方税統一QRコードの開始を機に、スマートフォンを利用した税公金のキャッシュレス納付が浸透しつつある。しかし令和5年度における地方税の納付数4.6億件の内、約58%がいまだ金融機関の窓口など非キャッシュレスで支払われているのが実情であり、これが窓口の負担になっている。

キャッシュレス納付は時間や場所を選ばずに手続きが行えるため、そのニーズは今後も高まっていくことが予想される。

金融機関としては他社の決済アプリや決済プラットフォームに顧客が流出することは避けたく、自社のダイレクトアプリ内で納付までをシームレスに完結させ、エンゲージメントを高めていく戦略は不可欠といえるだろう。

TISI 提供資料

税公金収納を、窓口からアプリへ。

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

SaaSという選択肢で開発負担を抑制

しかし自社アプリに税公金納付の機能を組み込むには、QRコードの読み取りから、納付情報の照会、決済処理に至るまで、複数のシステムとのAPI連携や堅牢なサーバー構築が必要になることから、開発においては多大な工数やコスト、専門知識が求められる。

そこで有効な選択肢となるのが、SaaS型ソリューションを活用するアプローチだ。認証連携など最小限の開発でサービスを導入できるため、開発期間やコストを抑制しながら、窓口業務の効率化と顧客接点の強化につなげられる。

* * *

リンク先のコンテンツでは、税公金納付機能を自社のダイレクトアプリに導入する際のサービス構成や提供機能、導入のポイントについて解説している。開発期間の短縮とコスト削減、そしてシームレスな使い勝手を実現するアプローチをぜひ確認してほしい。

資料のご案内 TISI 提供資料

税公金収納を、窓口からアプリへ。

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：TISI