金融機関のダイレクトアプリに税公金納付機能を組み込むには。開発期間やコストを抑制するアプローチに迫る

キャッシュレス納付は時間や場所を選ばずに手続きが行えるため、そのニーズは今後も高まっていくことが予想される。
金融機関としては他社の決済アプリや決済プラットフォームに顧客が流出することは避けたく、自社のダイレクトアプリ内で納付までをシームレスに完結させ、エンゲージメントを高めていく戦略は不可欠といえるだろう。
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SaaSという選択肢で開発負担を抑制
しかし自社アプリに税公金納付の機能を組み込むには、QRコードの読み取りから、納付情報の照会、決済処理に至るまで、複数のシステムとのAPI連携や堅牢なサーバー構築が必要になることから、開発においては多大な工数やコスト、専門知識が求められる。
そこで有効な選択肢となるのが、SaaS型ソリューションを活用するアプローチだ。認証連携など最小限の開発でサービスを導入できるため、開発期間やコストを抑制しながら、窓口業務の効率化と顧客接点の強化につなげられる。
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リンク先のコンテンツでは、税公金納付機能を自社のダイレクトアプリに導入する際のサービス構成や提供機能、導入のポイントについて解説している。開発期間の短縮とコスト削減、そしてシームレスな使い勝手を実現するアプローチをぜひ確認してほしい。
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