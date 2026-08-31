レポート

自社は本当にインシデント発生後に復旧できるのか。速やかな事業再開を妨げる要因とは?

製造業のDXやサプライチェーン連携が進む中、ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃がITシステムの障害にとどまらず、工場の稼働中止、出荷遅延、品質記録の欠落、取引先への影響につながる深刻な事業停止リスクとなっている。ただし個別のセキュリティ対策を導入していても、インシデント発生後、本当に復旧できるかは別の問題だ。

製造業の現場では「EDR、SOC、バックアップなどの個別対策を講じていても、それが有事にどう機能するのか全体像が描けない」「バックアップは取得しているが、これで本当に業務を再開できるのか確信が持てない」といった声が聞かれる。

昨今のセキュリティ対策において、サイバー攻撃を防ぐことだけを目標にするのは現実的ではなくなった。求められるのは攻撃を受けることを前提とし、被害を局所化して速やかに事業を再開する「サイバーレジリエンス」という考え方である。

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ランサムウェア時代に求められるサイバーレジリエンスとは

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復旧を妨げる「個別最適」のセキュリティ対策

しかし多くの企業でインシデント発生後の被害が拡大し、復旧に時間を要しているのが現状だ。要因の一つとして、検知から復旧までのプロセスが一連の流れとして設計されておらず、対策が「個別最適」に陥っていることが挙げられる。

「バックアップの取得成功」と「事業の再開」は同義ではない。復旧には、復元時点の選定や復旧順序の整理、復元後の確認、業務再開の判断など、事前に検討しておくべき論点がある。こうした観点を整理して初めて、復旧までの道筋が見えてくる。

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リンク先のコンテンツでは、ランサムウェア被害を事業停止リスクとして捉え、サイバーレジリエンスを高めるための考え方を解説している。特に被害が拡大する4つの典型要因は押さえておきたいポイントだ。NIST Cybersecurity Framework（CSF）2.0を基に自社の現状と課題を整理し、事業継続の観点から何を優先的に見直すべきかを考えるヒントが得られるので、ぜひ参考にしてほしい。

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