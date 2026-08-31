インタビュー

クラウドシフトが加速する中、不可分となったクラウド活用とセキュリティ強化の課題を解消するには

半導体不足によるサーバー価格の高騰や、国による指針もあり、企業のクラウドシフトが加速している。一方、AIの進化によってマルウェアも巧妙化し、組織はDX推進とセキュリティ強化を同時に担うプレッシャーに直面している。この課題をどう乗り越えればよいのか、その糸口を探る。

場所や時間を問わない柔軟な業務環境の整備は、企業が競争力を保つ上で欠かせない条件となった。こうした背景からクラウドシフトが進む一方、これらの企業を狙うサイバー攻撃も激化している。

ランサムウェアによる金銭的損害や長期の業務停止に追い込まれる事例は後を絶たず、もはやDX推進とセキュリティ強化は切り離せない課題である。しかし自由なデータ活用を促すDX基盤と、情報漏えいを防ぐための厳格な統制という、相反する要求のバランスをどう取るかは悩ましい問題だ。

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確かな技術力と“顧客に寄り添う”姿勢で、企業のDXを後押し──ALSIが示すクラウド活用とセキュリティ強化の最適解

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クラウド時代のDXとセキュリティの最適解とは

こうした複雑な課題を解決するには、クラウド基盤の設計段階からセキュリティを組み込み、導入後の運用体制までを見据えたアプローチが求められる。また、グループウェア導入に伴うセキュリティポリシーの策定や、膨大なシステムログを効率的に分析・監視する仕組みも重要だ。

実際、クラウド活用とセキュリティ強化を両立した事例は既に生まれており、20台規模の環境を約1カ月、100台規模の環境を約3カ月でクラウドシフトしたケースや、数ペタバイトに及ぶログ検索を1～2時間から10分程度まで短縮したケースも報告されている。

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リンク先のコンテンツでは、システムインテグレーターとセキュリティベンダーという両方の視点から、クラウド時代のDXとセキュリティの最適解をインタビュー形式で解説している。AWS/Azureの構築から、Microsoft 365の活用、高度なセキュリティ対策まで、豊富な実績に裏打ちされたアプローチを知ることは、次の一手を考えるための参考材料になるはずだ。

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