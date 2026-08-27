事例

Wantedlyが実践するオブザーバビリティ ー 150ものマイクロサービスを10年以上支えた監視戦略とは

マイクロサービスアーキテクチャの普及は、開発の俊敏性を高める一方、システムの複雑性を増大させた。障害発生時の原因特定は困難を極め、サービスの安定運用は多くの企業にとって喫緊の課題である。432万人が利用する大規模サービスは、いかにして信頼性を担保しているのだろうか。

432万人のユーザーを抱えるビジネスSNSを運営するWantedlyは、サービスの安定運用に長年取り組んでいる。

Wantedlyは、2014年のAWS移行を機に監視ツールを導入。その後のコンテナ技術の進化、具体的にはDockerからKubernetesへの移行といった技術的変遷の各フェーズにおいて、常に最適な監視手法を模索してきた。

注目すべきは、その都度の技術選定の結果、10年以上にわたり同一の監視基盤を拡張しながら利用し続けている点である。これは、特定のツールに固執したのではなく、新技術への迅速な対応力を持つプラットフォームを評価し続けた結果に他ならない。

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事業の成長とサービスの拡大にあわせてAPM、RUM、SLOなど機能を導入

10年以上にわたりDatadogを活用し、オブザーバビリティの強化を推進

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オブザーバビリティがもたらす開発と運用の進化

同社の活用法は、単なるインフラ監視にとどまらない。マイクロサービスの複雑な依存関係を可視化するAPMを導入し、デバッグの効率化と開発生産性の向上を実現した。

さらに、RUMによるフロントエンドのパフォーマンス把握や、SLOの導入によるサービス信頼性の定量的な管理など、オブザーバビリティを事業成長の武器として積極的に活用している。また、開発者が監視を意識せずとも自動でメトリクスが収集される仕組みや、組織の思想に合致したカスタマイズ性の高さ、ユーザー数を問わない課金体系も、全社的なオブザーバビリティ文化の醸成を後押しした重要な要因だ。

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リンク先のコンテンツでは、Wantedlyが10年以上にわたり、どのように監視基盤を拡張し、オブザーバビリティを強化してきたかの詳細な軌跡を解説する。マイクロサービス環境における安定運用や開発生産性向上を実現するための具体的なアプローチは、自社のシステム監視戦略を構築する上で貴重な示唆を与えるだろう。

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10年以上にわたりDatadogを活用し、オブザーバビリティの強化を推進

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