AIが最先端の限られた人の技術から日常の道具へと浸透する中で、企業のガバナンスを揺るがす「シャドーAI」の実態が浮かび上がってきている。マイナビニュースが実施した「生成AI・AIエージェント活用実態調査」では、61.9%ものユーザーが会社管理外の環境でAIを業務利用していることが判明している。

こうした状況を前に、多くの企業はシャドーAIをリスクとして捉えがちだ。しかし、単純な規制や禁止だけでは根本的な解決にはならない。むしろ、その利用実態を可視化し適切に制御することで、組織の成長へと転換する道も見えてくる。それがセゾンテクノロジーのAIソリューション「Agent Orchestration(エージェント・オーケストレーション)」だ。

本稿では、セゾンテクノロジー 開発本部 プロダクトマネジメント部 部長を務める福泊 晶 氏と、TECH+(テックプラス)編集長の小林 行雄による対談をお届けする。データ連携の専門企業であるセゾンテクノロジーが、なぜガバナンスから始まるAIソリューション「Agent Orchestration」を開発したのか。そして、シャドーAI時代におけるガバナンスとAI活用の両立、さらには組織に眠る暗黙知をどう活用していくべきかを探る。

(左)株式会社セゾンテクノロジー 開発本部 プロダクトマネジメント部 部長 福泊 晶 氏

(右)株式会社マイナビ TECH+編集部 編集長 小林 行雄

日本はAI後進国なのか? ――アンケートから見えたAI活用の実態

小林： 本日はよろしくお願いいたします。まず、このアンケートから見えてくることは「日本は海外に比べてAIの導入が遅い」と言われているわりには、実際にはかなり多くの人がAIを使っているということですよね。単純比較はできませんが、総務省の「令和7年度版 情報通信白書」では50～60％程度だったところ、アンケートでは10～20％程度上がっているので、普及は確実に進んでいます。

福泊氏： おっしゃる通りですね。「全社的に利用している(39.4％)」と「一部部署・チームで利用している(25.9％)」を合わせると6割を超えています。AIはビジネスをしていても必ず出るキーワードになっていて、着実に浸透していると感じます。

小林： 「どれくらい使いこなしていますか」という話はまた別ですが、「ほぼ毎日活用している」という層も4割近くいて、スケジュール確認やメール構成案作成など、なんらかの作業で使用されていますね。

福泊氏： AIの特徴として「言語化」を助けてくれるのは、従来のツールと大きく違う点です。私自身も、自分の思いや考え方を適切な言葉で伝えたいときによく活用しています。

小林： 「伝え方を意識した文面を考える」「複雑な話をまとめてわかりやすくしてもらう」のように、自分では表現しにくいことを代わりにやらせる使い方が増えていっていることに加えて、エンジニアのコーディングのような実用領域ですね。

福泊氏： そうですね、いま実務面で一番進んでいるのは間違いなくコーディング領域だと思います。コーディングはコードが正しく動くかどうかで評価しやすいため、AIが受け入れられやすい領域なのかなと思います。逆に受け入れに苦労しているのが、企画・提案などのIT以外の要素が大きい領域でしょうね。

個人タスクと業務プロセスへのAI適用のギャップ

福泊氏： エンタープライズ企業では、AIはすでにPoC(概念実証)やテスト導入の段階は終えていて、「特定の部門では運用している」「全社的な利用・運用・標準化を進めている」といった回答が過半数を占めています。AI活用の関心は、導入そのものから、どの業務で運用するかという段階へ移りつつあります。

福泊氏： ただ、ここで語られているAI活用の多くはメール作成や情報収集など、個人の仕事を効率化する領域なんですよね。一方で企業はAIを組織全体の業務改善に役立てたいと思っている。そこが企業導入の難しさだと思います。

小林： 会社でAIツールを配布される機会は増えていますが、それを業務プロセス全体の改善のために使うかというと、たしかに疑問です。個人の効率化と組織全体の改善にはギャップがありますが、それを乗り越えないと次の成長には繋がりません。

福泊氏： 「成長」は大事なキーワードですね。個人の業務を効率化するだけでなく、成果を出している社員の知見やノウハウを組織全体で活用できるようにする仕組みをAIで実現できるかが、AI活用の鍵になると思います。

小林： そうなってくると、自分たちの目の前にあるデータだけでなく、バックエンドにある集合データの活用がポイントになってきそうですね。

福泊氏： まさにその通りで、組織に蓄積されたデータをAIが活用できるようにするためには、データ連携が重要になってきます。

小林： ただ、組織全体でAI活用を進めようとすると、データをつなぐだけでなく、その使われ方も考えなければいけませんよね。

福泊氏： 我々はそれをガバナンスという文脈で捉えています。従来、ガバナンスは企業の管理体制を指す言葉ですが、私たちは「制御する」という意味を重視しています。AI活用を止めるのではなく、誰がどのように使っているのかを可視化し、適切にコントロールできる状態をつくることです。

そのうえで、効果的な活用方法を組織全体で共有できるようになれば、これまで個人が持っていた知見やノウハウも活用しやすくなります。暗黙知から形式知へ変えていく取り組みに近いのかもしれません。

シャドーAI時代に考えるガバナンスと暗黙知

小林： 一方で、AIリテラシーの高い人がAIを自分たちの考えでどんどん使っていって、それが「シャドーAI」となることが管理する側の悩みの種になっていますよね。アンケートでは、61.9％もの人が個人所有のスマホや会社で認められていない外部ツールを使って業務にAIを使っていると回答しています。

福泊氏： まさにそこがガバナンスの難しいところなんです。企業として機密情報を守ることは絶対に欠かせません。しかし、AI活用による業務改善も進めていかなければならない。リスクを抑えながら活用を広げ、その両立をどう実現するかが、多くの日本企業の課題になっていると感じます。

小林： もうひとつ、「シャドーAI」が生まれる理由として企業文化もあると思います。AIリテラシーの高い人が育てたAIエージェントを共有して形式知にしてしまうと、その人の経験や強みを見返り無しで奪う可能性があるわけですよね。ですから、共有することで本人にも意義や利益があるようなオープンソースマインドが企業には求められるんじゃないかなと。

福泊氏： 暗黙知をオープンソース化する手間を、AIリテラシーの高い人に要求してしまっているんですよね。おっしゃる通り、「できる人の負荷はより高くなって、メリットは他人にある」という状態です。文化をどうやって組織の共通資産として蓄積し、AIが活用できる形にしていくかは大事なポイントになると思います。

株式会社セゾンテクノロジー 開発本部 プロダクトマネジメント部 部長 福泊 晶 氏

小林： そう考えると、個人が持つ暗黙知を組織全体で活用できる仕組みも重要になりそうですね。全事業部のデータを集約し、そこにナレッジを集めている組織は上手く回っているイメージがあります。各事業部ごとにサイロ化すると、それこそ「事業部独自の秘伝のタレ」のような暗黙知が生まれてしまいます。その分断を防ぐ手段の一つがAIであり、データ基盤をどう構築するかが重要なのだと思います。

福泊氏： 我々の考え方は少し異なります。暗黙知を共有するために、必ずしもデータを一カ所へ集約する必要はありません。むしろ機密情報も含まれるので、事業部ごとに適切に管理されている状態の方が望ましいケースもあります。重要なのは、サイロをなくすことではなく、それぞれに蓄積された知識やデータをシームレスにつなぐことです。その上で、ユーザーは一つのAIエージェントを通じて必要な情報へアクセスできる。そうした環境を実現することが重要だと考えています。

Agent Orchestrationが提供する特徴的な機能

小林： そうした考え方を踏まえて開発されたのが、「Agent Orchestration」なんですね。具体的にはどのような仕組みなのでしょうか。

福泊氏： 「Agent Orchestration」は、「AIエージェントを業務で活用するための仕組み」と、「その活用を適切に制御するためのガバナンス」で構成しています。実はこのソリューションはガバナンスを起点に開発をスタートしたんです。先ほども申し上げたとおり、ガバナンスで重要なのは「制御」です。そのなかでAIエージェントをどう構築し、組織のなかで活用するかという観点で設計を行っています。

小林： もっとも特徴的な機能はどういった部分になりますか。

福泊氏： AIエージェントの自律性を司る「アクション」という機能があります。AIエージェントに実行させたい業務や処理をアクションとして設定しておくだけで、AIエージェントは目的達成に向けた実行計画を自ら立てて動きます。例えば、営業活動を支援するAIエージェントも比較的簡単に構築できます。

Agent Orchestrationのアクション機能

福泊氏： また、アクションを安全に業務利用するために、モデルガバナンス、コストガバナンス、プロセスガバナンスの3つを取り入れてAIエージェントを制御しています。また、役職や担当業務といったユーザーの背景情報を記憶し、次回以降の回答精度を向上させる仕組みもあります。

小林： AIエージェントの利用状況を分析する機能はありますか。

福泊氏： 「トレンドレポート」という機能は、私も面白いと思っています。これはAIエージェントがAIエージェントの利用状況を分析し、インサイトを提供する仕組みです。また、利用者数や利用頻度、利用しているAIモデル、参照データといった統計情報も可視化できます。「Agent Orchestration」は技術部門だけでなく、営業部門でも活用されているソリューションなんですよ。この点はぜひ、実際に触れていただいて実感していただきたいですね。

Agent Orchestrationのトレンドレポート機能

AIエージェントを制御し、人の成長に繋げる

小林： ここまでのお話を伺うと、ガバナンスを効かせるからこそ、様々なデータを活用できるという考え方のもと、「Agent Orchestration」は開発されているんですね。

福泊氏： はい。我々が目指すのは統制ではなく制御です。本来、コントロールできるものであれば活用は広がるはずです。しかしAIになると、急に扱いづらいものとして捉えられてしまう。だからこそ、制御された環境の中で安心して使える状態を作ることが重要だと思っています。

小林： AIエージェントが、一般社員の権限では見られない会社の機密情報まで持ってきては困るわけですよね。そうしたアクセス制御は非常に重要になりそうです。

株式会社マイナビ TECH+編集部 編集長 小林 行雄

福泊氏： その通りです。「Agent Orchestration」という名前には、AIエージェントをどう作り、どう活用し、どう改善していくかという一連の流れをオーケストレーションするという意味を込めています。

また、重要なのがAIエージェントの精度向上です。私たちはより良い回答を返すことだけでなく、より良い行動を取れることも精度だと考えています。利用データや評価をもとに改善のサイクルをどう循環させるかが我々の次の課題です。その結果として、成果を上げる人の仕事の進め方やノウハウを再現できるようになれば、人の成長にも繋がると思っています。

そして、その基盤となるのがデータ連携です。我々は「Agent Orchestration」を「HULFT Square」の機能の一つとして提供していますが、AIエージェントが業務で価値を発揮するためには、組織のデータ資産へ安全にアクセスできることが欠かせません。そのため、AIエージェントの制御とデータ連携を一体で提供できることは大きな価値だと考えています。

これまでデータ資産を活用する主体は人間でしたが、ここにAIエージェントが繋がれるようになることで、新たなビジネス価値が生まれていくと思います。

小林： エージェント同士がやり取りをし、それらを統括するスーパーエージェントという概念が生まれてきています。その制御をだれが担うかも含め、ガバナンスの重要性はさらに高まっていきそうですね。本日はありがとうございました。

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アンケート実施概要 調査主体：マイナビニュース

調査期間：2026年7月9日(木)～2026年7月13日(月)

調査対象：437名

調査方法：インターネット調査



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