レポート

認証情報を狙う攻撃が巧妙化。14の質問で自社のアイデンティティセキュリティ態勢を評価する

サイバー攻撃がますます巧妙化し、従来の境界型防御モデルでは防ぎきれない脅威が増えてきた。攻撃者の標的は、もはやファイアウォールではなく認証情報へとシフトしている。多要素認証（MFA）をバイパスし、休眠中のアカウントを悪用する高度な攻撃に対して、自社のセキュリティ態勢は十分な防御能力を備えているだろうか。

昨今の攻撃者はセッショントークンを巧みに悪用し、中間者攻撃（AiTM）によって多要素認証を突破しようと試みる。さらに、見過ごされがちなサービスアカウントやAPIキーといった「非人間アイデンティティ（NHI）」を侵入の足掛かりとし、システム内部で活動を拡げていく。

このような状況において、ファイアウォールやエンドポイント保護といったセキュリティのみでは不十分であり、攻撃の起点となりうる「アイデンティティ」を保護する、新たな対応策が求められる。

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アイデンティティセキュリティ態勢：防御能力の必須要件チェックリスト

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攻撃前・攻撃中・攻撃後の各段階に求められる対策とは

効果的なアイデンティティセキュリティを構築するには、攻撃の各段階に応じた対策が不可欠だ。攻撃前は、設定ミスや過剰な権限を継続的に検出・修正することで、攻撃対象領域をプロアクティブに是正する。攻撃中は、不審な挙動をリアルタイムに検知し、脅威を自動的に封じ込める。そして攻撃後は、インシデントの解明から得られた知見をフィードバックすることで、将来の脅威に対するレジリエンスを強化する。

こうした体系的なアプローチにより、組織は複雑化する脅威に対する多層的な防御態勢を確立できる。

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リンク先のコンテンツでは、自社のアイデンティティセキュリティ態勢について、14の質問で自己評価できるチェックリストを提供している。攻撃の各フェーズにおける防御能力を客観的に確認し、より効果的なセキュリティ態勢を構築するために活用してもらいたい。

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