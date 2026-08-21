事例

組織再編後の稟議決裁を半減させたJTB。バラバラになった業務プロセスを標準化して経営の高度化を図る

旅行業を中核に地方創生支援や企業向けサービスを展開するJTBは、2006年の分社化と2018年の組織再編を経て15社を本社に再統合している。各社で分断された業務プロセスの標準化は長年の経営課題であり、意思決定のスピードそのものが問われ続けてきた。この難題に、同社はどのように向き合ったのだろうか。

113年の歴史を持つJTBは分社化の過程において、特に稟議申請のルールやプロセスが会社ごとにバラバラになり、再統合後も旧来の仕組みが引き継がれたままの状態が続いていたという。

また、経営の高度化に向けては、単なるシステムの入れ替えではなく、業務フローそのものを見直し、意思決定のスピードを高める抜本的な改革が求められていた。

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生成AIで業務効率と顧客満足を向上 113年の知見を武器にデジタル変革を進めるJTBグループ

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決裁の迅速化が経営の高度化を後押し

そこで同社は全社統一のワークフロー基盤を導入し、稟議申請から決裁までの期間を平均3.5日から1.7日へと半減させることに成功した。併せて、社内のシステム開発プロジェクト群を横断的に管理する仕組みも導入し、事業戦略やROIに照らしたポートフォリオの最適化を進めたという。

さらにグループ会社では、生成AIを活用したカスタマーサポート基盤をわずか1.5カ月で構築し、顧客の自己解決を促すと共に顧客体験の革新を図っている。

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リンク先のコンテンツでは、JTBがサイロ化した業務プロセスを標準化し、決裁スピードを劇的に改善した取り組みを紹介している。また、IT投資の最適化や生成AIを活用した顧客体験の向上など、全社的なデジタル変革の成果も確認できる。ぜひ参考にしてほしい。

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