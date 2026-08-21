経営課題となったサプライチェーンセキュリティ。SCS評価制度への対応がDX推進の土台に

レポート

情報処理推進機構（IPA）が公表する「情報セキュリティ10大脅威 2026［組織］」において、サプライチェーンを狙ったサイバー攻撃は、2026年版では2位に位置している（出典：IPA「情報セキュリティ10大脅威 2026［組織］」）。取引先への攻撃が自社の事業停止や情報漏えいに直結するリスクは、もはや看過できない深刻な課題だ。

2026年3月、経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室は、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」に関する制度構築方針を公表した。これは取引先の対策状況が把握できない発注企業と、取引先ごとに異なる要件への対応を強いられる受注企業という双方の課題を整理・解消するための統一された「ものさし」として機能する制度となる。

企業にとって、SCS評価制度への対応の遅れは取引の継続に影響する可能性がある一方で、公正な取引関係の構築を進めるチャンスともなり得る。

そんなSCS評価制度の要求事項は、NIST CSFの6機能に「取引先管理」を加えた計7分類で整理されており、★3から★5の3段階が設定されている。最低ラインの★3でも26項目（評価基準83項目）の専門家確認付き自己評価をクリアする必要があり、標準レベルの★4では43項目（評価基準157項目）に及ぶ第三者評価が求められる。

大塚商会、HENNGE 提供資料

サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）

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SCS評価制度への取り組みは急務

SCS評価制度への準拠は、単なるコンプライアンス対応にとどまらない。多要素認証・シングルサインオン（SSO）・IDaaS基盤の構築、メール誤送信対策・脱PPAPなどの情報漏えい対策、標的型攻撃メール訓練やマルウェア対策の導入は、いずれも安全なクラウド活用を促進し、DXを推進する際の土台となる。

同制度の開始は2026年度下期が目標となっており、今から体制の整備に着手することが現実的だ。★3と★4のどちらを目指すかは、取引先の事業中断が自社の重要業務に許容できない影響を与えるか、取引先攻撃が自社の機密情報管理に重大な影響を生じさせるかという2軸で判断するとよい。基本的には★3を目標にすることになるが、3～12カ月は必要となるため、喫緊の着手が求められる。

その際は、認証・情報漏洩対策・サイバー攻撃対策を一気通貫でカバーできるサービスを活用することで、★3・★4それぞれに必要な対策を段階的に積み上げることが可能だ。さらに、現場定着を重視した設計のサービスであれば、運用負荷を抑えながら水準を継続的に維持しやすくなるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、SCS評価制度の要求事項ごとに必要な対策と具体的な対応手法を詳しく解説している。また、「アイデンティティ・アクセス管理」「データ流出防止・情報漏えい対策」「総合的なサイバー攻撃対策」の3領域を単一のプラットフォームで統合的にカバーしてくれるクラウドセキュリティサービスの強みを紹介している。制度対応とDX推進を同時に進めるためにも、本資料をぜひ役立ててほしい。

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