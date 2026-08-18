要件を満たし納期を遵守。この相反する2つの開発命題に、バッテリーメーカーはどう向き合う?

ソリューション

産業用バッテリーシステムへのニーズがかつてないほど高まる中、メーカーには「ターゲット要件を満たすこと」と「開発スケジュールを遵守すること」という、開発において相反する2つの命題を同時に達成することが求められている。しかし現状では、バッテリーメーカーに固有の「3つの複雑さ」がボトルネックとなり、開発パフォーマンスの停滞を招いている。

グローバルで実施されたエンジニアリングに関する調査によると、メーカーの開発リーダーの53%が「ターゲット要件の達成」を最重要課題に挙げ、45%が「開発スケジュールの遵守」を次点の課題として認識していることが明らかになった。

本来これら2つの課題は相反するものであり、通常であればターゲット要件が高度化・複雑化すればするほど、開発のリードタイムは長期化せざるを得ないのが実情だ。しかし、競争が激化する産業用バッテリー市場においては、どちらか一方だけを満たせばよいという余裕はなく、メーカー各社は両課題の同時達成に向けて取り組んでいる。

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その取り組みを難しくしているのが、メーカーが直面する「3つの複雑さ」である。1つ目はプロセスの複雑化だ。すでに国や地域ごとに異なる認証・規制を遵守するためのプロセスは複雑化しており、今後も技術革新に伴ってさらなる複雑化が予測されている。2つ目はパンデミックを契機とした組織の複雑化、3つ目は製品そのものの複雑化であり、いずれもメーカーにとって大きな負荷となっている。

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リンク先から閲覧できる資料では、産業用バッテリーメーカーが直面する課題のうち、開発プロセスおよびその複雑化に関するものに焦点を当て、調査結果に基づいて現状をレポートしている。さらに、開発プロセス・組織・製品の複雑化を解消し、ターゲット要件と納期遵守の両立を実現するために推奨される実践事項とソリューションについても紹介している。ぜひ参考にしてほしい。

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