バッテリー開発で、複数エンジニアリング領域間コラボを促進するための4つのポイントとは

ソリューション

産業用バッテリーシステムとそのパフォーマンスに対するニーズはかつてないほど高まっており、バッテリー開発企業にとって大きな追い風となっている。しかし、複数のエンジニアリング領域にまたがるバッテリー開発には固有の複雑さや課題が存在し、これらを解消しない限り、市場における厳しい競争を勝ち抜くことはできない。

あらゆる業界が電動化を推進する中、産業用バッテリーシステムへのニーズは急速に高まっている。こうしたニーズに応えるため、バッテリー開発企業は高電力容量化、長寿命化、軽量化といった、相反する要求を満たしつつ、熱暴走や発火といったリスクを排除するべく、日々開発に取り組んでいる。

その上で、顧客の多様な要求を満たす製品を迅速に開発し、市場で競争優位性を確保するためには、機械、化学、電気、電子、ソフトウェア、さらにはアナリストなど、複数のエンジニアリング領域に属するステークホルダーとの緊密なコラボレーションが不可欠となる。しかし現状では、領域間の情報共有にドキュメントやスプレッドシートといった汎用ツールが使われており、それ自体がリスク要因となっている。

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いかにして複数のエンジニアリング領域間を調整するか?

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複数エンジニアリング領域にまたがる開発コラボレーションの課題を解消するものとして注目されているのが、SaaS型PLMソリューションだ。全てのステークホルダーが共通の分かりやすいUI／UXを通じて、常に最新の設計データ、デジタルツインにアクセスでき、高度なアクセス権制御によってセキュリティも確保されるなど、SaaS型PLMがバッテリー開発におけるコラボレーションにもたらすメリットは、枚挙にいとまがない。

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リンク先から閲覧できる資料では、バッテリーの高度化、高パフォーマンス化に対するニーズの高まりとともに顕在化する課題を指摘した上で、これらの課題を解消し、開発を円滑に進めるための最適解として、SaaS型PLMの導入を推奨している。併せて、このソリューションがもたらす6つのメリットと、複数エンジニアリング領域間のコラボレーションを促進する際に押さえておくべき4つのポイントについても解説しているので、参考にしてほしい。

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